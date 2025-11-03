MV Agusta Brutale Serie Oro 2025: potenza, design e filosofia Beyond Performance

La nuova MV Agusta Brutale Serie Oro 2025 ridefinisce il concetto di naked di media cilindrata, unendo tecnologia all’avanguardia, prestazioni entusiasmanti e l’eleganza del design italiano. Sviluppata secondo la filosofia “Beyond Performance”, la naked di Schiranna offre molto più di potenza e velocità: rappresenta un’esperienza di guida completa e appagante, dove ogni dettaglio è studiato per esaltare il pilota. I quattro pilastri su cui si fonda la nuova Brutale sono Design, Prestazioni, Guidabilità e Affidabilità. Il design rimane fedele all’iconica estetica Brutale, evoluta con un look contemporaneo e un faro full LED matrix con funzione cornering. Il nuovo motore 950 EVO, derivato dall’unità della Enduro Veloce ma completamente rivisto, eroga 148 CV a 11.200 giri/min e 107 Nm di coppia, con un’erogazione fluida e corposa. Telaio e geometrie ottimizzati migliorano la maneggevolezza, mentre le sospensioni Öhlins e i freni Brembo Hypure assicurano controllo e prestazioni di livello superiore. Ogni componente racconta la ricerca di eccellenza MV Agusta: scarico Termignoni in titanio, materiali di pregio e una garanzia di 5 anni che sancisce un nuovo standard di affidabilità. Un’icona rinata per chi vive la moto come arte e passione.