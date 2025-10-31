MV Agusta Brutale 800, la sportiva naked che sa di MotoGP

MV Agusta presenta a EICMA 2025 la nuova Brutale 800 model year 2026, l'accesso ideale alla gamma del marchio italiano. Il cuore della naked è il motore tre cilindri da 798 cc, ora omologato Euro5+ e potenziato a 113 CV con 85 Nm di coppia, grazie a un'ottimizzazione che incrementa la potenza di 2 CV rispetto al modello precedente. Tra le innovazioni tecniche spicca l'albero motore controrotante ispirato alla MotoGP, che migliora agilità e maneggevolezza della moto. La Brutale 800 monta un cambio a 6 rapporti con sistema quickshifter EAS bidirezionale, per cambi marcia fluidi e precisi senza uso della frizione. La ciclistica vanta un telaio a traliccio in acciaio abbinato a forcella anteriore Marzocchi da 43 mm e monoammortizzatore Sachs, entrambi completamente regolabili. L'impianto frenante è equipaggiato con nuove pinze Brembo M4.32 e dischi da 320 mm per performance elevate, mentre i pneumatici Bridgestone S22 assicurano grip e stabilità. Tra l'elettronica avanzata, spicca la piattaforma inerziale a 6 assi che gestisce ABS cornering, controllo trazione e sistema anti-impennata RLM, con quattro riding mode selezionabili. Il display TFT da 5,5" offre connettività completa e integrazione con l'app MV Ride, oltre ad un dispositivo antifurto con geolocalizzazione e funzione SMS d'emergenza. La nuova livrea Rosso Ago Opaco valorizza design e stile, mentre la garanzia arriva a 5 anni. Prezzo di listino: 12.600 euro. MV Agusta è a EICMA 2025, Padiglione 18, Stand I70.