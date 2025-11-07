MotoLive: adrenalina, maxienduro e beneficenza a Eicma

La ventesima edizione di Motolive ha acceso i motori a Fiera Milano Rho, nell’area outdoor di EICMA 2025, l’Esposizione internazionale delle due ruote. Su oltre 60.000 metri quadrati, il palcoscenico di Radio Deejay ha accolto adrenalina, show e competizioni mozzafiato. Ad aprire l’evento, la Charity Race dedicata alle maxienduro bicilindriche, con 16 piloti e i principali marchi del settore: Aprilia, Benelli, BMW, CFMOTO, Fantic Motor, Harley-Davidson, Honda, Kove, KTM, Moto Morini, MV Agusta, QJ Motor, Triumph, Voge e Yamaha. Il format a inseguimento ha unito spettacolo e beneficenza: il vincitore ha devoluto un assegno da 5.000 euro all’associazione “C’è Da Fare” ETS. A trionfare è stato Kirian Mirabet su Honda Transalp, dopo un duello emozionante contro Alessandro Botturi, in sella alla Yamaha Ténéré 700. Tra curve e sorpassi al limite, il pubblico ha assistito a una sfida decisa per soli 80 millesimi. La giornata si è conclusa con la parata dei piloti guidata dalla leggenda della MXGP Kevin Schwantz.