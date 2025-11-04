Moto Morini Kanguro 300, il ritorno della dual adventure compatta, leggera e tuttofare

La nuova Moto Morini Kanguro 300 segna il ritorno di un’icona della storia del marchio, ampliando la gamma con una moto dual adventure compatta, facile e autentica. Progettata interamente dal Centro Stile Moto Morini in Italia, reinterpreta in chiave moderna le linee iconiche della celebre Kanguro degli anni ’80, combinando design italiano, praticità e vocazione offroad. La Kanguro 300 offre un perfetto equilibrio tra facilità d’uso, versatilità e prestazioni, ed è pensata per chi cerca una compagna d’avventura leggera, accessibile e capace di affrontare ogni tipo di terreno. Spinta da un motore monocilindrico da 300 cc e 34 CV, la nuova Kanguro garantisce una risposta fluida ai bassi regimi e un’erogazione progressiva, con telaio in acciaio e ruote da 21” e 18” che ne esaltano la stabilità. L’ergonomia curata con serbatoio sotto sella e seduta lineare, l’ABS disinseribile, la tecnologia full LED e la strumentazione digitale compatta completano un pacchetto moderno e funzionale. Disponibile nella versione standard e nella più specialistica Kanguro 300 Rally, sarà in vendita dal secondo semestre 2026, confermando lo spirito di libertà, scoperta e avventura firmato Moto Morini.