Kawasaki KLE500 2025, ritorna la regina delle enduro

A Eicma, in programma dal 4 al 9 novembre 2025 (4 e 5 dedicati alla stampa, dal 6 al 9 apertura al pubblico), Kawasaki riporta in scena una sigla storica: KLE. Per anni simbolo delle enduro stradali della Casa di Akashi, prima monocilindriche e poi bicilindriche da 500 cc, torna oggi in una veste completamente nuova. La ruota anteriore da 21 pollici, assente da tempo nella gamma Kawasaki, è di nuovo protagonista sulla nuova KLE500, vista solo parzialmente lo scorso anno sotto teca. Ora, invece, la si può ammirare integralmente e apprezzarne la meccanica evoluta. È spinta dal bicilindrico in linea da 500 cc con fasatura a 180 gradi e frizione antisaltellamento, lo stesso apprezzato su Z500 e Ninja 500. Il telaio a traliccio in acciaio è abbinato a sospensioni Kayaba, con monoammortizzatore e leveraggio progressivo UNI Trak. Grazie al sistema Ergo-FIT, la sella offre quattro configurazioni per adattarsi a piloti di diversa statura e stile di guida. La versione SE aggiunge dotazioni premium: display TFT connesso, parabrezza maggiorato, paramani rinforzati, piastra paramotore robusta e indicatori di direzione a LED. Una moto versatile, pronta a riaccendere la passione per l’avventura.