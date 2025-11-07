Kappa: bauletti, caschi e borse morbide per tutte le tasche

In occasione di Eicma, Kappa ha presentato numerose novità. Tra queste, spiccano il nuovo K’BOX KB37N, un bauletto Monolock da 37 litri progettato per scooter e moto leggere, e i K’METROBOX, topcase per scooter, maxiscooter e piccole moto con sistema di fissaggio Monolock, in una veste inedita che mette in primo piano il design squadrato e l’utilizzo di alluminio (spessore 1,2 mm). Ma anche i caschi KV52, modello capace di coniugare comfort quotidiano e look sportivo con calotta aerodinamica, predisposizione per lente Pinlock, visierino fumé e un sistema di ventilazione efficiente, e il modello di punta KV55 in una nuova veste grafica, disponibile in quattro inedite colorazioni che si affiancano alla già conosciuta versione BASIC.