Honda svela a Eicma 2025 la collezione abbigliamento più ampia: 80 nuovi capi e sei linee esclusive

Honda presenta la sua collezione di abbigliamento più ampia di sempre, con 80 nuovi capi divisi in sei collezioni distinte, per un totale di 108 articoli. Questa evoluzione del programma Apparel mira a combinare motociclismo e lifestyle moderno, offrendo guardaroba completi che celebrano libertà, design e avventura quotidiana. Le sei linee—Vintage, Classical Heritage, Racing, Tribute, Urban Fun e Wing—unificano funzionalità tecnica e moda contemporanea, reinterpretando nomi iconici e design storici Honda. La collezione Honda Vintage evoca il classic racing con uno stile retrò e audace, mentre Classical Heritage punta sull’eleganza e qualità per accompagnare le moto premium. Racing incarna l’adrenalina e la precisione del motorsport con capi dal taglio dinamico e il logo HRC. Tribute rende omaggio a modelli leggendari come Africa Twin e Super Cub con materiali premium. Urban Fun è vivace e contemporanea, mentre Wing unisce funzionalità e stile essenziale per l’uso quotidiano. Presentata in anteprima mondiale a EICMA 2025 il 4 novembre, con disponibilità limitata, la collezione arriverà nelle concessionarie ufficiali Honda da marzo 2026, ridefinendo il concetto di abbigliamento per motociclisti e appassionati come parte di un movimento lifestyle globale.