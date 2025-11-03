Honda Forza 125 e 350, nuove colorazioni e tecnologia premium per il 2026

La nuova gamma 2026 di Honda Forza 125 e Forza 350 conferma la leadership del marchio nel segmento degli scooter GT. Dopo il restyling del 2025, i modelli ricevono nuove colorazioni che esaltano il design elegante e la vocazione premium dedicata alla mobilità urbana e oltre. La gamma cromatica 2026 include tonalità inedite come Pearl Nightstar Black S.E., Mat Cynos Gray Metallic, Mat Carnelian Red Metallic e Pearl Cool White per il Forza 350, mentre il Forza 125 propone la rinnovata Mat Pearl Pacific Blue. Entrambi gli scooter offrono un pacchetto tecnico di riferimento: parabrezza regolabile elettricamente con escursione di 180 mm, illuminazione full LED, controllo di trazione HSTC, presa USB‑C e Smart Key di serie. Il display TFT a colori da 5” assicura connettività smartphone tramite Honda RoadSync, garantendo un’esperienza di guida connessa e intuitiva. Agile, scattante e confortevole, la serie Forza continua a dominare le classifiche europee con oltre 17.000 unità vendute nel 2025. L’equilibrio tra design, tecnologia e performance consolida Honda Forza come la scelta ideale per chi cerca uno scooter versatile e dinamico. Honda sarà presente a Eicma 2025, Padiglione 7 – Stand D10, G10.