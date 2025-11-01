Bauletti, borse e valigie: le novità di Shad

© Ufficio Stampa
Tra pochi giorni si apriranno, a Milano, le porte del salone di riferimento mondiale per i veicoli a due ruote. Un appuntamento imperdibile per SHAD, che quest’anno presenterà diverse novità.
NOVITÀ VALIGIE
Bauletto TOP SH51
Ideale per percorsi “adventure touring” su strade e sentieri semplici, nasce per allinearsi con le valigie laterali SH38X, ma è destinato a un mercato motociclistico di minore cilindrata rispetto ai bauletti SH59X e SH58X.
Progettato e prodotto a Barcellona, il suo carico massimo è di 10 chili e ha una capienza per due caschi modulari M. Si presenta in due finiture: alluminio e carbonio (in abbinamento con le SH38X). La rete interna ha funzione di tasca e, nella versione in alluminio, di imbottitura interna per una maggiore protezione dei caschi e di altri oggetti stivati.
Bauletto TOP TERRA TR46
Concepito per gli amanti del soft Trail, questo bauletto ha luna struttura in polipropilene e segue la linea di TR41, con cui condivide le caratteristiche tecniche a livello di robustezza e resistenza. TR46 si differenzia da TR41 grazie a circa il 15% in più di capacità, la possibilità di ospitare due caschi di taglia M (uno integrale e uno jet) e un carico massimo fino a 6 chili.
TR 46 comprende una serratura in acciaio inossidabile con manico integrato e coperchio in alluminio, ma sarà disponibile anche la versione senza coperchio.
Valigia laterale TR27
Queste valigie sono disegnate per abbinarsi ai bauletti TERRA TR41 e TR46. Con un’estetica sportiva, condividono alcuni elementi delle TR41/TR46 come la struttura della base e il telaio del la cover. Carico massimo di 7 chili su ciascun lato.
TR27 mantiene l’apertura superiore sull’asse longitudinale esterno e l’aggancio all’attacco dall’interno della SH23. Un’abbottonatura esterna le consente di rimanere chiusa pur con la serratura in posizione aperta.
La versatilità dell’uso su asfalto o sterrati è la sua virtù più evidente, grazie alla sua resistenza ed estetica ibride, tra l’urbano e l’off road, con finiture in alluminio.
NOVITÀ BORSE
Gamma SL
La già nota famiglia SL di SHAD è stata protagonista di un restyling e modernizzazione in tutte le sue borse, senza aver perso nessuna delle funzionalità che caratterizzano le versioni precedenti di questa famiglia.
I nuovi dettagli che presentano sono i seguenti:
Tutti i modelli di borsa per moto includono un padlock zipper per il lucchetto, che impedisce l’accesso all’interno della borsa.
Tutti i modelli di borsa dispongono di un’imbottitura traspirante per una maggiore comodità.
I marsupi sono ora compatibili per gamba destra e sinistra, grazie a una doppia zip che, in questo modo, la rende adatta a qualsiasi conducente.
Borse di protezione TR08
Le TR08 sono le prime borse protettive prodotte da SHAD. Impermeabili, ampliano la gamma di borse da turismo TERRA Waterproof, rappresentando il completamento ideale delle borse laterali TR30 e da serbatoio TR10CL, già grande successo sul mercato. La loro capacità è di 8 litri, che possono ridursi a 6 litri, grazie alle cerniere di compressione, mentre il carico massimo è di 2,6 kg.
Le borse TR80 includono un doppio sistema di sicurezza: chiusura anteriore della borsa, grazie alla quale sulla cerniera si può installare un lucchetto e un blocco a protezione della moto, grazie al quale nelle fibbie delle cinghie è possibile installare un lucchetto.
Non mancherà ad EICMA:
Borsa SW80
La borsa SW80 è stata presentata da alcune settimane e ha avuto un notevole successo.
Questa sacca di 80 litri waterproof (IPX5) di grande capacità, è perfetta per i percorsi/viaggi lunghi. La SW80 è ideale per aumentare la capacità di carico sulla moto, integrandosi con altri equipaggiamenti. SW 80 è posizionabile sul serbatoio (massimo 10 kg di carico), grazie agli attacchi specifici.
Equipaggiata con varie zip di compressione e una valvola di estrazione dell’aria, permette di ridurre le dimensioni finali, raggiungendo una maggiore adattabilità e comodità di trasporto, sia in uso che come supporto alternativo.