Bauletti, borse e valigie: le novità di Shad

Progettato e prodotto a Barcellona, il suo carico massimo è di 10 chili e ha una capienza per due caschi modulari M. Si presenta in due finiture: alluminio e carbonio (in abbinamento con le SH38X). La rete interna ha funzione di tasca e, nella versione in alluminio, di imbottitura interna per una maggiore protezione dei caschi e di altri oggetti stivati.