Acerbis, tutte le novità tra caschi, abbigliamento e accessori moto

Acerbis torna protagonista a EICMA 2025, la fiera internazionale delle due ruote in programma dal 4 al 9 novembre a Fiera Milano Rho. L’azienda bergamasca sarà nel Padiglione 7 – Stand G46 con uno spazio espositivo completamente rinnovato, pronto ad accogliere appassionati, piloti e professionisti del settore. Tra le novità più attese spicca il casco off-road AIRSTRIKE-C in fibra di carbonio, simbolo della leadership Acerbis nel mondo motocross ed enduro. In evidenza anche la nuova ginocchiera Impact Pro, studiata insieme a piloti professionisti per garantire massima sicurezza e performance. La gamma 2026 Acerbis introduce inoltre le nuove giacche adventure e touring: Rally Pro, Rally Race, Race Mesh, X-TRAVEL 2.0 e Ramsey Long Jacket, pensate per affrontare ogni tipo di viaggio con comfort, protezione e stile. Tra gli accessori, debutta il paramano ADV, sviluppato per l’uso maxienduro e capace di adattarsi a percorsi che spaziano dal fuoristrada leggero ai rally più impegnativi. Lo stand Acerbis a EICMA 2025 sarà il punto d’incontro per scoprire le novità del marchio e conoscere da vicino i protagonisti che continuano a scrivere la storia dell’azienda.