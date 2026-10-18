Antonelli vola anche sui social, quasi doppiato Sinner: davanti a lui solo Balotelli e Vale Rossi

I suoi straordinari risultati in pista hanno scatenato un vero e proprio boom di follower sul web, tanto che a partire da gennaio Antonelli ha più che raddoppiato la propria base di fan su Instagram, balzando da 4,5 a ben 9,3 milioni di follower. Il punto di svolta è stato domenica 6 settembre a Monza, quando partito dall'ultima casella della griglia il giovane talento è stato protagonista di una leggendaria rimonta da 26 sorpassi, conquistando il gradino più alto del podio 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti. Un'impresa che ha fatto esplodere definitivamente la "Kimi-mania", trasformandolo in un'icona sportiva di rilevanza globale.