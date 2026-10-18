Antonelli vola anche sui social, quasi doppiato Sinner: davanti a lui solo Balotelli e Vale Rossi

© Getty Images | 9. Federico Bernardeschi (2,6 milioni)
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Il trionfo nel GP d'Italia consacra la "Kimi-mania" globale, il pilota della Mercedes vincendo il Mondiale potrebbe effettuare il sorpasso
Andrea Kimi Antonelli viaggia veloce non solo in pista, ma anche sul piano della popolarità digitale. Il ventenne talento bolognese si appresta a vivere un momento cruciale: domenica 25 ottobre, in occasione del Gran Premio delle Americhe ad Austin, avrà a disposizione il suo primo "match-point" iridato. Al suo secondo anno nel Circus con la Mercedes, il pilota italiano si trova a un passo da un'impresa storica, potendo riportare in Italia il titolo Mondiale piloti a ben 73 anni di distanza dall'ultimo trionfo firmato da Alberto Ascari.
I suoi straordinari risultati in pista hanno scatenato un vero e proprio boom di follower sul web, tanto che a partire da gennaio Antonelli ha più che raddoppiato la propria base di fan su Instagram, balzando da 4,5 a ben 9,3 milioni di follower. Il punto di svolta è stato domenica 6 settembre a Monza, quando partito dall'ultima casella della griglia il giovane talento è stato protagonista di una leggendaria rimonta da 26 sorpassi, conquistando il gradino più alto del podio 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti. Un'impresa che ha fatto esplodere definitivamente la "Kimi-mania", trasformandolo in un'icona sportiva di rilevanza globale.
A testimonianza della portata di questo fenomeno c'è il confronto con Jannik Sinner: il tennista azzurro, amico di Antonelli, conta 5,7 milioni di seguaci ed è sesto tra gli atleti italiani in attività più seguiti. Nonostante un'annata d'élite condita da 5 Masters 1000 e dal trionfo a Wimbledon (seppur frenata dal ko al Roland Garros e dallo stop forzato fino al 2027 per il problema al ginocchio), Jannik ha registrato un incremento di "soli" 200mila follower da giugno a oggi.
Grazie all'exploit di questa stagione, Antonelli si è lasciato alle spalle quasi tutti i big dello sport italiano. Attualmente, nella graduatoria degli atleti in attività più seguiti sui social, soltanto Mario Balotelli (secondo con 11,9 milioni) e il leggendario Valentino Rossi (primo con 16,1 milioni di fan) restano davanti al pilota Mercedes. Un'ascesa travolgente che va di pari passo con la corsa al sogno Mondiale: la scalata sui social è solo lo specchio di un'annata destinata a entrare nella storia del motorsport.