Svezia-Ibra 4 anni e 9 mesi dopo: ritorno con assist

Dopo quattro anni, nove mesi e tre giorni Zlatan Ibrahimovic è tornato a vestire la maglia della Nazionale svedese in occasione della sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 contro la Georgia. L'ultima volta risaliva al 22 giugno 2016, all'Europeo di Francia, nella gara contro il Belgio. E la sua presenza si è fatta subito sentire: suo l'assist per il gol dell'1-0 firmato Claesson che ha deciso la partita. L'attaccante del Milan ha giocato per 84 minuti, sostituito nel finale da Quaison.