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NUOVO SUV

DR 5 Stilnovo, il SUV con motore turbo e doppia anima benzina-GPL

Primo modello della nuova linea Stilnovo di DR Automobiles: 1.4 T-GDI da 158 CV, cambio DCT a 7 rapporti, design LED a tutta larghezza e sicurezza completa di serie

08 Giu 2026 - 15:46
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