LE NOVITA' Weave, Laser e Matrix: ecco i Jacquard Eco 3D Knit di Macron

Performance tecnologica e stile innovativo: è da questo incontro che nascono i nuovi tessuti jacquard Eco 3D Knit di Macron, autentiche tele bianche ad alte prestazioni sulle quali, già nella stagione calcistica 2026/27, prenderanno forma numerosi kit gara, creati Su Misura dal Centro Stile Macron per i club partner del brand italiano. La tecnica di tessitura jacquard con cui sono realizzati Weave, Laser e Matrix – questi i nomi dei tre tessuti - prevede lo sviluppo di un disegno o di un pattern direttamente in tessitura del filato. Il tessuto, lavorato in questo modo, si caratterizza per un effetto in rilievo che ne impreziosisce notevolmente l'impatto tattile ed estetico.