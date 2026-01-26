Verso Milano Cortina: Emily Harrop, capsule collection per Millet

Campionessa dello scialpinismo mondiale, Emily Harrop sembra essere nata con gli scarponi da scialpinismo ai piedi e i bastoncini tra le mani. Atleta Millet fin dai suoi esordi, è oggi una delle figure di spicco nel mondo dello skialp race. Dopo sei titoli iridati, due vittorie alla Pierra Menta e quattro Coppe del Mondo assolute, cosa potrebbe ancora sognare Emily? La sua risposta arriva senza esitazioni: una medaglia alle Olimpiadi Invernali, il più grande evento sportivo del mondo, "un sogno d'infanzia". Lo scialpinismo fa il suo debutto proprio nel contesto olimpico agli ormai imminenti Giochi bianchi di Milano Cortina, al via venerdì 6 febbraio con la cerimonia d’apertura allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Per celebrare questo traguardo, la ventottenne scialpinista francese ha co-creato insieme a Millet una capsule collection esclusiva dedicata alle donne. Realizzata interamente con materiali di recupero, la collezione dona una seconda vita a tessuti inutilizzati, conferendo carattere a capi d'abbigliamento tecnici.