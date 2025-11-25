EDIZIONE LIMITATA Unimatic X Riocam: l'orologio che unisce Milano e Miami!

Milano e Miami non sono mai state così vicine. Questo grazie a Unimatic che ha realizzato un orologio in collaborazione con il fotografo Camilo Rio, in arte Riocam. Ispirato all'energia solare della cultura pop anni '90, l'orologio Modello Uno da 40 mm traduce la palette pastello e l'umore cinematografico di Miami in una raffinata affermazione da indossare: il quadrante verde acqua brilla con accenti Super-LumiNova GL Light Red in rosa, completato da un inserto da immersione circolare spazzolato in acciaio inox. L'orologio è abbinato a un cinturino in camoscio verde acqua scamosciato con fodera Riocam, accanto a un cinturino in camoscio rosa extra blush. Unimatic X Riocam è un'edizione limitata.