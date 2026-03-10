Turtle Beach celebra il Mar10 Day con controller e cuffie per Nintendo Switch e Switch 2

Turtle Beach Corporation, il principale produttore di accessori per il gaming, ha presentato oggi due nuovi periferiche a tema Mario per i fan di Nintendo: il nuovo Controller Wireless Turtle Beach Rematch: Mario & Luigi per Nintendo Switch 2 e le Cuffie da Gaming Cablate Turtle Beach Airlite Fit Mario Star per Nintendo Switch 2. Mario è un personaggio ben noto di Nintendo, e il Controller Gaming Wireless RGB Mario & Luigi Rematch e le cuffie da Gaming Cablate Mario Star Airlite Fit rappresentano la più grande combinazione fino ad oggi di eccellenza tecnologica nel gaming e divertimento con personaggi iconici nel crescente catalogo di accessori per il gaming con licenza ufficiale Nintendo di Turtle Beach. Il Controller Gaming Wireless RGB Mario & Luigi Rematch presenta levette TMR, quattro modalità RGB dinamiche che illuminano Super Mario, controlli di movimento e un tasto C per l'accesso rapido a GameChat, oltre al comfort per giocare tutto il giorno. Sul fronte audio, le Cuffie da Gaming Cablate Mario Star Airlite Fit dispone di altoparlanti da 40 mm per un audio immersivo, cuscinetti auricolari over-ear in maglia jersey e un microfono flip-to-mute con cancellazione del rumore. Sia il Controller Gaming Wireless RGB Mario & Luigi Rematch che le Cuffie da Gaming Cablate Mario Star Airlite Fit sono disponibili per il pre-ordine su www.turtlebeach.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo. Il controller ha un prezzo consigliato di €64,99 e il prezzo consigliato delle cuffie è di €24,99 ed entrambi arriveranno nei negozi a livello globale il 30 marzo 2026.