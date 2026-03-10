Turtle Beach celebra il Mar10 Day con controller e cuffie per Nintendo Switch e Switch 2

© Ufficio Stampa
Turtle Beach Corporation, il principale produttore di accessori per il gaming, ha presentato oggi due nuovi periferiche a tema Mario per i fan di Nintendo: il nuovo Controller Wireless Turtle Beach Rematch: Mario & Luigi per Nintendo Switch 2 e le Cuffie da Gaming Cablate Turtle Beach Airlite Fit Mario Star per Nintendo Switch 2. Mario è un personaggio ben noto di Nintendo, e il Controller Gaming Wireless RGB Mario & Luigi Rematch e le cuffie da Gaming Cablate Mario Star Airlite Fit rappresentano la più grande combinazione fino ad oggi di eccellenza tecnologica nel gaming e divertimento con personaggi iconici nel crescente catalogo di accessori per il gaming con licenza ufficiale Nintendo di Turtle Beach. Il Controller Gaming Wireless RGB Mario & Luigi Rematch presenta levette TMR, quattro modalità RGB dinamiche che illuminano Super Mario, controlli di movimento e un tasto C per l'accesso rapido a GameChat, oltre al comfort per giocare tutto il giorno. Sul fronte audio, le Cuffie da Gaming Cablate Mario Star Airlite Fit dispone di altoparlanti da 40 mm per un audio immersivo, cuscinetti auricolari over-ear in maglia jersey e un microfono flip-to-mute con cancellazione del rumore. Sia il Controller Gaming Wireless RGB Mario & Luigi Rematch che le Cuffie da Gaming Cablate Mario Star Airlite Fit sono disponibili per il pre-ordine su www.turtlebeach.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo. Il controller ha un prezzo consigliato di €64,99 e il prezzo consigliato delle cuffie è di €24,99 ed entrambi arriveranno nei negozi a livello globale il 30 marzo 2026.
Controller Gaming Wireless RGB Rematch
Mario merita una maestria superiore e il Controller Gaming Wireless RGB Mario & Luigi Rematch la offre in abbondanza, brillando audacemente con quattro modalità RGB dinamiche che accendono i design di Super Mario. Sia che tu stia sfrecciando nel mondo di Mario Kart o stia conquistando nuove sfide in Super Mario Galaxy, il controller Rematch tiene il passo con ogni mossa. A tal fine, la meticolosa precisione del Controller Gaming Wireless RGB Mario & Luigi Rematch migliora il tuo gameplay con levette premium dotate di tecnologia a sensore TMR (Tunneling Magnetoresistance) per una precisione avanzata, durabilità anti-drift e reattività rispetto ai design tradizionali.Accedi rapidamente alle funzioni GameChat con il tasto C posizionato comodamente. I controlli di movimento integrati offrono un modo di giocare più reattivo e immersivo. Goditi la libertà di una connessione wireless affidabile con una portata fino a 9 metri per un gameplay senza interruzioni. Indipendentemente dal genere di gioco o dalla configurazione gaming, il tracciamento preciso del controller garantisce un gameplay stabile, fluido e scorrevole. Chiaramente, con il suo design elegante e le caratteristiche orientate alle prestazioni, il Controller Gaming Wireless RGB Mario & Luigi Rematch è il modo definitivo per elevare la tua esperienza su Nintendo Switch 2
Cuffie da Gaming Cablate Mario Star Airlite Fit
Progettato dagli ingegneri interni di Turtle Beach, le Cuffie da Gaming Cablato Mario Star Airlite Fit offre audio e comfort superiori attraverso un audio finemente sintonizzato con altoparlanti da 40 mm di alta qualità, offrendo un’esperienza immersiva sia per i giocatori occasionali che per quelli competitivi. I cuscinetti in maglia jersey over-ear rialzati bloccano il rumore fornendo al contempo alti nitidi e bassi potenti. Il microfono elegante a cancellazione di rumore assicura che tu sia sempre sentito chiaramente e, quando devi uscire dalle comunicazioni, basta sollevare il microfono per silenziarlo. Queste cuffie sono costruite per il divertimento di giocatori di tutte le età e livelli.