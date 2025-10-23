Tradizione e innovazione: Ortovox presenta due nuove tecnologie isolanti in lana

Ravine Metawool 90 Jacket

Quando le temperature scendono in picchiata e la neve è polverosa, la Ravine Metawool 90 Jacket è la giacca ideale per affrontare nuove avvincenti avventure fuoripista. Grazie all’innovativa imbottitura Metawool da 90 g/m², realizzata per l’80% in lana merino proveniente da pecore allevate in Germania, questa giacca mantiene caldo il corpo anche durante le giornate più fredde in neve fresca. Il materiale esterno ultraresistente e antivento è realizzato al 100% in poliammide riciclata e assicura un’elevata protezione anche quando il meteo è instabile. Inoltre, questa giacca imbottita ha un rapporto peso-isolamento ideale e occupa pochissimo spazio nello zaino. Pensata per chi ama spingersi oltre durante le uscite di freeride, la Ravine Metawool 90 Jacket è resa ancora più completa da una serie di dettagli funzionali e dall'originale trapuntatura all-over. Ideale per il freeride e raccomandata per un'ampia gamma di attività in quota, la Ravine Metawool 90 Jacket è disponibile in versioni specifiche da donna e da uomo.