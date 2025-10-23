Tradizione e innovazione: Ortovox presenta due nuove tecnologie isolanti in lana

© Ufficio Stampa
Dal 1988, Ortovox utilizza la lana come materiale principale per tenere al caldo gli alpinisti durante le loro spedizioni in quota. Ai capi in lana vergine infeltrita delle prime collezioni, sono seguiti dopo poche stagioni i baselayer in lana merino che sono diventati un must-have per le attività in montagna. L’integrazione della lana nell’abbigliamento funzionale da montagna è sempre stata una delle caratteristiche chiave di Ortovox, una scelta che oggi è diventata di uso comune nel settore dell'abbigliamento outdoor, dal momento che in molti casi la lana offre prestazioni superiori rispetto alle fibre sintetiche grazie alle sue caratteristiche di termoregolazione naturale, alla capacità di continuare a tenere caldo anche se inumidita dal sudore o dagli agenti atmosferici, e non ultimo al fatto di non generare cattivi odori anche dopo più giorni di utilizzo durante le spedizioni o i trekking in alta quota.
Nel 2010, Ortovox ha introdotto la tecnologia Swisswool che utilizza la lana prodotta dalle pecore d'alta montagna delle Alpi svizzere, che sviluppano un vello con eccezionali proprietà termiche e uno straordinario comfort nella gestione del calore. Dopo quindici anni, con la collezione invernale 2025-26 Ortovox apre un nuovo capitolo presentando due innovative tecnologie per le proprie imbottiture: Metawool e DownWool® by Grüezi Bag. Metawool è la prima imbottitura che utilizza la lana merino delle pecore allevate nel sud della Germania, mentre DownWool® by Grüezi Bag è un'imbottitura ibrida che abbina i vantaggi di leggerezza del piumino con il comfort straordinario della lana. Questa nuova tecnologia ibrida è risultata subito così convincente da far guadagnare alla Downwool 270 Jacket il prestigioso Ispo Award 2024, uno dei riconoscimenti più ambiti che viene assegnato ogni anno da una giuria indipendente di esperti del settore outdoor. “Ortovox ha puntato sulla lana fin dalla sua prima collezione di abbigliamento lanciata nel 1988, con una completezza e una continuità piuttosto uniche nel panorama outdoor. Questa scelta è legata anche alla costante ricerca di materiali innovativi”, spiega Christine Brien, head of material di Ortovox. “Con queste due nuove tecnologie affermiamo ancora una volta il nostro ruolo di leader in fatto di prodotti tecnici realizzati con materiali naturali.”
Downwool 270 Jacket
Con la Downwool 270 Jacket, Ortovox presenta la giacca imbottita più calda della propria collezione, sviluppata per affrontare condizioni estreme, attività sportive intense, temperature basse ed elevati tassi di umidità. La sua innovativa imbottitura ibrida DownWool® by Grüezi Bag è realizzata con il 70% di piumino certificato RDS e il 30% di lana. Il risultato di questa combinazione è che la lana assorbe naturalmente l’umidità e permette al piumino di aumentare fino al 30% il suo potere di riempimento, ottenendo così un volume e un isolamento termico notevolmente maggiori in caso di umidità o elevata sudorazione. Allo stesso tempo, la combinazione di materiali consente all’umidità di fuoriuscire efficacemente, proteggendo in modo affidabile dal surriscaldamento. Il tessuto esterno Pertex® Quantum Pro, realizzato al 100% in poliammide riciclata, è antivento e idrorepellente per garantire una protezione superiore dal cattivo tempo. Ideale per il freeride e raccomandata per un'ampia gamma di attività in quota, la Downwool 270 Jacket è disponibile in versioni specifiche da donna e da uomo.
Peso
• Donna: 600 g
• Uomo: 677
Colori
• Donna: green acid, lush lavender, dark chestnut
• Uomo: dark arctic grey, wild cumin, blue note
Materiali
• Materiale principale: 100% poliammide
• Imbottitura: 70% piumino d’anatra (90% piumino, 10% piuma) + 30% lana
• Inserti: 50% lana riciclata + 30% poliestere riciclato + 20% poliestere
• Rivestimento interno: 100% poliammide riciclata
Prezzo
• 500,00 euro
Ravine Metawool 90 Jacket
Quando le temperature scendono in picchiata e la neve è polverosa, la Ravine Metawool 90 Jacket è la giacca ideale per affrontare nuove avvincenti avventure fuoripista. Grazie all’innovativa imbottitura Metawool da 90 g/m², realizzata per l’80% in lana merino proveniente da pecore allevate in Germania, questa giacca mantiene caldo il corpo anche durante le giornate più fredde in neve fresca. Il materiale esterno ultraresistente e antivento è realizzato al 100% in poliammide riciclata e assicura un’elevata protezione anche quando il meteo è instabile. Inoltre, questa giacca imbottita ha un rapporto peso-isolamento ideale e occupa pochissimo spazio nello zaino. Pensata per chi ama spingersi oltre durante le uscite di freeride, la Ravine Metawool 90 Jacket è resa ancora più completa da una serie di dettagli funzionali e dall'originale trapuntatura all-over. Ideale per il freeride e raccomandata per un'ampia gamma di attività in quota, la Ravine Metawool 90 Jacket è disponibile in versioni specifiche da donna e da uomo.
Peso
• Donna: 469 g
• Uomo: 506 g
Colori
• Donna: white tea, deep ocean, lush lavender
• Uomo: wild cumin, black raven, blue note
Materiali
• Materiale principale: 100% poliammide riciclata
• Imbottitura: 80% lana vergine merino + 20% polilattide (bioplastica)
• Rivestimento interno: 100% poliammide riciclata
Prezzo
• 340,00 euro