Sofia Goggia indossa EA7 Emporio Armani: la nuova collezione occhiali

EA7 Emporio Armani presenta la prima serie di occhiali pensata per gli amanti dello sport. Gli occhiali sono parte di un lancio che comprende un casco e due maschere da sci. Sofia Goggia, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di quattro Coppe del Mondo e di due medaglie mondiali, già ambassador Armani e testimonial EA7 Emporio Armani, sarà il nuovo volto della collezione di occhiali. Tecnologia all’avanguardia, prestazioni elevate e uno stile distintivo si fondono in accessori tecnici che rispecchiano la filosofia del marchio, aprendo nuove frontiere nell’equipaggiamento sportivo firmato EA7.
COLLEZIONE OCCHIALI
Gli occhiali, caratterizzati da linee essenziali e avvolgenti, presentano design aerodinamici in fibra di nylon biobased*, montature in metallo ad alte prestazioni e strutture modulari con componenti removibili, per adattarsi facilmente a diversi ambienti. La collezione è disponibile online, in selezionati negozi Emporio Armani, ottici e rivenditori di articoli sportivi.