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© Camilla Pizzini
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SCIALPINISMO

Serodoli&Friends: scialpinismo tra amici a Madonna di Campiglio

La località trentina punta forte sulla pratica della disciplina più rispettosa dell'ambiente alpino invernale (e primaverile)

di Redazione
31 Mar 2026 - 15:46
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