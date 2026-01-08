Sempre al caldo con Silverskin: presentata la nuova collezione

La nuova collezione di Silverskin : tecnologia e performance made in Italy Silverskin , brand italiano specializzato in intimo te cnico termoregolabil e, presenta la nuova collezione a Prowinter 2026 , la fiera internazionale dedicata agli sport invernali e all’outdoor, che si terrà a Bolzano dall’11 al 13 gennaio 2026 . Il marchio propone maglie e leggins progettati per garantire ad ogni atleta la massima protezione dal freddo , adattandosi al meglio alle diverse conformazioni corporee . Il comfort ottimale, la qualità costruttiva superiore e la vestibilità senza rivali sono i pilastri della filosofia Silverskin, i cui capi, estremamente leggeri e adatti a qualsiasi condizione, sono studiati per stimolare l’attività muscolare e regolare la temperatura corporea. Il cuore d ella tecnologia Silverskin è il sistema DryWeave (Silver - FiberTechnology), un innovativo filato high - tech composto da una sezione cava e fibre rivestite in argento. Tale caratteristica assicura ai capi una termoregolazione dinamica e ottimale , oltre che asciugatura ultra rapida , totale controllo dell’umidità, resistenza nel tempo e proprietà antibatteriche e antiodore. La progettazione tridimensionale a struttura 3D gara ntisce inoltre una vestibilità perfetta e senza cuciture , con elevata elasticità e massima libertà di movimento: ogni capo è pensato infatti per adattarsi a qualsiasi sport outdoor, dalla neve alla bici, dalla moto al tri a l sino a caccia e pesca.