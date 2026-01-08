Sempre al caldo con Silverskin: presentata la nuova collezione

© Ufficio Stampa
La nuova collezione di Silverskin : tecnologia e performance made in Italy Silverskin , brand italiano specializzato in intimo te cnico termoregolabil e, presenta la nuova collezione a Prowinter 2026 , la fiera internazionale dedicata agli sport invernali e all’outdoor, che si terrà a Bolzano dall’11 al 13 gennaio 2026 . Il marchio propone maglie e leggins progettati per garantire ad ogni atleta la massima protezione dal freddo , adattandosi al meglio alle diverse conformazioni corporee . Il comfort ottimale, la qualità costruttiva superiore e la vestibilità senza rivali sono i pilastri della filosofia Silverskin, i cui capi, estremamente leggeri e adatti a qualsiasi condizione, sono studiati per stimolare l’attività muscolare e regolare la temperatura corporea. Il cuore d ella tecnologia Silverskin è il sistema DryWeave (Silver - FiberTechnology), un innovativo filato high - tech composto da una sezione cava e fibre rivestite in argento. Tale caratteristica assicura ai capi una termoregolazione dinamica e ottimale , oltre che asciugatura ultra rapida , totale controllo dell’umidità, resistenza nel tempo e proprietà antibatteriche e antiodore. La progettazione tridimensionale a struttura 3D gara ntisce inoltre una vestibilità perfetta e senza cuciture , con elevata elasticità e massima libertà di movimento: ogni capo è pensato infatti per adattarsi a qualsiasi sport outdoor, dalla neve alla bici, dalla moto al tri a l sino a caccia e pesca.
Con oltre 20 anni di esperienza all’insegna dell’avanguardia nel campo della maglieria e dell’industria tessile, Silverskin ha ridefinito il concetto di base layer grazie alla combinazione di tecnologia avanzata, materiali innovativi e un approccio fortemente orientato ai bisogni reali degli atleti. La missione del brand è creare capi tecnici capaci di proteggere l’atleta in ogni condizione meteo, garantendo performance senza compromessi e contribuendo ad un’indiretta prevenzione degli infortuni. La nuova c ollezione è prodotta quasi interamente con fibre riciclate : il 95% dei materiali proviene da processi di recupero e ogni fase produttiva è studiata per ridurre al minimo gli sprechi e il rilascio di microfibre. La filiera è 100% Made in Italy , a garanzia d i qualità artigianale, controllo diretto sulla produzione e un minore impatto ambientale.
In occasione di Prowinter 2026, Silverskin presenterà una collezione limited edition articoltata in due capsule , pensata per celebrare l’atleta in ogni persona. La prima, in elegante nero con logo oro e disponibile dal 10 dicembre 2025, appartiene alla linea Stay Warm - DryWeave del brand . Progettata per temperature inferiori a 10°C , utilizza un filato a cavità ampia che trattiene il calore corporeo, rendendola ideale per chi pratica sport nelle stagioni fredde e mantenendo un alto livello di comfort. La seconda capsule , bianca con dettaglio blu , sarà svelata in anteprima proprio durante la fiera. Completano la collezione una vasta gamma di accessori tecnici DryWeave, tra cui si distinguono scaldacollo, balaclava, guanti e una selezione di calze Stay Warm e Stay X - Warm, disponibili in tre fasce di taglie. Con la c ollezione 2026, S ilverskin aggiunge un nuovo tassello alla propria visione aziendale, proponendo capi frutto di tecnologia e protezione, nati dall’ascolto d elle reali esigenze degli atleti.