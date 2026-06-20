Scott Moto 2027: il ritorno di un'icona dell'off-road

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
SCOTT torna protagonista nel mondo off-road con il nuovo catalogo dedicato alle sue iconiche maschere. Nuove colorazioni, accessori aggiornati e un design sempre più evoluto caratterizzano la collezione 2027.
Da sempre sinonimo di innovazione, tecnologia e performance, SCOTT ha investito nello sviluppo della propria gamma moto, dando vita per il 2027 a una collezione completa e pensata per soddisfare le esigenze dei rider più esigenti. Linee iconiche, nuove combinazioni cromatiche e dettagli tecnici aggiornati confermano il brand come punto di riferimento internazionale nel Motocross, nell’Enduro e nel Supercross.
La nuova collezione nasce per offrire ai piloti professionisti e agli appassionati standard elevati in termini di visibilità, comfort e affidabilità. A supportare il lancio saranno diversi i testimonial del mondo racing pronti ad indossare le nuove maschere e a rappresentare SCOTT nelle competizioni internazionali.
Accanto ai modelli PROSPECT 2.0, FURY e PRIMAL, sarà disponibile un’ampia gamma di lenti e accessori, da sempre uno dei punti di forza dell’offerta SCOTT e parte fondamentale del suo posizionamento premium nel settore.
Con la collezione 2027, il marchio rafforza ulteriormente la propria presenza sul mercato attraverso una proposta concreta, specializzata e immediatamente disponibile tramite la rete vendita ufficiale.
SCOTT 2027 – modelli
-PROSPECT 2.0 AMP CHROME GOGGLE
-PROSPECT 2.0 AMP GOGGLE
-PROSPECT 2.0 GOGGLE
-PROSPECT 2.0 LIGHT SENSITIVE GOGGLE
-PROSPECT 2.0 WFS GOGGLE
-PROSPECT 2.0 ENDURO GOGGLE
-FURY GOGGLE
-FURY LIGHT SENSITIVE GOGGLE
-FURY WFS GOGGLE
-FURY ENDURO GOGGLE
-PRIMAL GOGGLE
-PRIMAL CLEAR GOGGLE
-PRIMAL ENDURO GOGGLE
-PRIMAL SAND DUST GOGGLE
-PRIMAL YOUTH
-SPLIT OTG GOGGLE
-SPLIT OTG SAND DUST GOGGLE