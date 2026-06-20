Scott Moto 2027: il ritorno di un'icona dell'off-road

Da sempre sinonimo di innovazione, tecnologia e performance, SCOTT ha investito nello sviluppo della propria gamma moto, dando vita per il 2027 a una collezione completa e pensata per soddisfare le esigenze dei rider più esigenti. Linee iconiche, nuove combinazioni cromatiche e dettagli tecnici aggiornati confermano il brand come punto di riferimento internazionale nel Motocross, nell’Enduro e nel Supercross.