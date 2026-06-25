Rudy Project sbarca nel motocross con la maschera Override

Override introduce un’innovativa costruzione a doppia montatura smontabile: il frame inferiore, dotato di imbottitura a contatto con il viso, garantisce stabilità, comfort e gestione dell’umidità, mentre il frame superiore integra lente e fascia elastica. Questa soluzione facilita la manutenzione e la sostituzione della lente, migliorando versatilità e durata del prodotto.