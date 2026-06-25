Rudy Project sbarca nel motocross con la maschera Override

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Rudy Project amplia la propria offerta entrando nel mondo del motocross con Override, la nuova maschera ad alte prestazioni progettata per garantire massima protezione, ventilazione, stabilità e basata su un sistema modulare smontabile.
Rudy Project è un’azienda italiana con oltre 40 anni di esperienza nell’ottica sportiva, riconosciuta a livello internazionale per lo sviluppo di prodotti ad alte prestazioni dedicati a discipline come ciclismo, triathlon, sport invernali e motocross.
Override introduce un’innovativa costruzione a doppia montatura smontabile: il frame inferiore, dotato di imbottitura a contatto con il viso, garantisce stabilità, comfort e gestione dell’umidità, mentre il frame superiore integra lente e fascia elastica. Questa soluzione facilita la manutenzione e la sostituzione della lente, migliorando versatilità e durata del prodotto.
Grazie al Quick-Change System con quattro bottoni, la sostituzione della lente è rapida e intuitiva anche nelle situazioni più impegnative. Le lenti cilindriche, disponibili in versione specchiata e trasparente, sono compatibili con inserti RX per la correzione visiva.
La lente è dotata di trattamento anti-fog interno ed è compatibile con Tear-Off universali. Completano la maschera schiume laterali per la gestione dell’umidità, un cinturino regolabile da 45 mm con grip in silicone e una schiuma interna a triplo strato che assicura comfort prolungato e assorbimento del sudore.
Sviluppata per integrarsi perfettamente con i principali caschi da motocross, Override offre un fitting preciso, stabilità e continuità visiva in ogni fase di guida.
La maschera è disponibile sul sito www.rudyproject.com e presso rivenditori selezionati in 4 colori con lente trasparente e 4 con lente specchiata, rispettivamente a €99,90 o €119,90.