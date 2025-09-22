Retro Winder Wonder: la magia dell'inverno per tutta la famiglia

© Ufficio Stampa
Columbia e Disney ancora assieme: pile, impermeabili e accessori in stile retrò
Columbia Sportswear rinnova la sua collaborazione con Disney e lancia la Mickey’s Outdoor Club Collection, una linea esclusiva di pile, impermeabili e accessori in stile rétro. Quest’autunno, i due brand – che collaborano dal 2016 – uniscono ancora una volta le forze per portare la magia dell’inverno a tutta la famiglia, con una collezione in edizione speciale ispirata agli anni ’90, che reinterpreta i modelli iconici di Columbia con capi caldi, versatili e pieni di personalità.
Alcuni dettagli della collezione: Mickey Mouse e Minnie Mouse sono protagonisti di alcuni capi, raffigurati mentre sciano sulla neve. Altri personaggi iconici, come Paperino, Paperina, Pippo e Pluto, compaiono invece come sagome stilizzate, intenti a godersi una vacanza da sogno sulla neve. I capi e gli accessori in edizione speciale includono dettagli originali, come le orecchie da topo ripiegabili e le grafiche interne personalizzate sulla giacca antipioggia, oltre alla patch esclusiva Mickey’s Outdoor Club, presente sia sui gusci impermeabili sia sui cappellini.
Tra gli elementi distintivi spiccano le silhouette della testa di Mickey Mouse, applicate con cura su diversi capi, inclusi i fori di ventilazione a forma di Mickey presenti nei gusci Ibex Rain Shell.
