Retro Winder Wonder: la magia dell'inverno per tutta la famiglia

Alcuni dettagli della collezione: Mickey Mouse e Minnie Mouse sono protagonisti di alcuni capi, raffigurati mentre sciano sulla neve. Altri personaggi iconici, come Paperino, Paperina, Pippo e Pluto, compaiono invece come sagome stilizzate, intenti a godersi una vacanza da sogno sulla neve. I capi e gli accessori in edizione speciale includono dettagli originali, come le orecchie da topo ripiegabili e le grafiche interne personalizzate sulla giacca antipioggia, oltre alla patch esclusiva Mickey’s Outdoor Club, presente sia sui gusci impermeabili sia sui cappellini.