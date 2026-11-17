Al centro ci sono due prodotti del portfolio ESN. Il primo è la creatina Ultrapure, disponibile in quattro formati (polvere, capsule, stick monodose e gummies) per adattarsi ad abitudini diverse. La creatina è tra gli integratori più studiati in ambito sportivo e aumenta la prestazione fisica in serie successive di esercizi a breve termine e di intensità elevata, con un’assunzione giornaliera di 3 g.