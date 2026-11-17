© Ufficio Stampa
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Per chi si allena, il regalo più apprezzato è spesso quello che entra subito nella routine. Da qui parte la selezione di Natale di ESN, brand di sports nutrition parte di The Quality Group e Sport Nutrition Partner della Federazione Italiana Rugby. La proposta comprende idee regalo divise per fascia di prezzo e quattro abbinamenti già pronti.
Al centro ci sono due prodotti del portfolio ESN. Il primo è la creatina Ultrapure, disponibile in quattro formati (polvere, capsule, stick monodose e gummies) per adattarsi ad abitudini diverse. La creatina è tra gli integratori più studiati in ambito sportivo e aumenta la prestazione fisica in serie successive di esercizi a breve termine e di intensità elevata, con un’assunzione giornaliera di 3 g.
Il secondo è Designer Protein Extra Creamy, il Designer Protein più cremoso di sempre. Unisce proteine whey e caseina, fornisce fino a 24 g di proteine per porzione ed è senza zuccheri aggiunti. Oltre che come shake si presta a porridge, bowl e dessert.
LE IDEE REGALO PER FASCIA DI PREZZO
Sotto i 15 euro
- Designer Bar, barretta da 45 g - 2,69 €. Barretta proteica con fino a 15 g di proteine, cuore morbido e copertura di cioccolato.
- Isoclear Whey Protein Isolate, formato prova - 3,29 €. Una porzione della bevanda proteica chiara di ESN, alternativa rinfrescante allo shake cremoso.
- Peanut Butter - 12,90 €. Burro di arachidi naturale, in due varianti.
Da 15 a 30 euro
- Ultrapure Creatine Gummies, 80 gommose al mango - 19,90 €. 3 g di creatina per porzione da 4 gommose, senza dosatori né shaker, per 20 porzioni.
- Protein Starterkit - 24,64 €. Sei campioni delle proteine bestseller di ESN, per trovare il proprio gusto.
- Designer Protein Extra Creamy, 480 g - 27,90 €. Proteine whey e caseina, fino a 24 g di proteine per porzione, senza zuccheri aggiunti. 16 porzioni in quattro gusti.
Oltre 30 euro
- Crank Ultimate - 39,90 €. Booster pre-allenamento 3 in 1, disponibile in cinque gusti.
- Designer Plant Based Protein - 39,90 €. Proteina vegetale multicomponente, in due gusti.
- Designer Whey Protein, 908 g - 47,90 €. Whey concentrate e isolate, fino a 25 g di proteine per porzione, senza zuccheri aggiunti. 30 porzioni.
QUATTRO IDEE PER COMPORRE IL REGALO
La calza della Befana - 33,35 €. Il 6 gennaio chiude le feste e apre la stagione dei buoni propositi. Al posto di caramelle e cioccolato, la calza degli adulti che si allenano si riempie di gommose alla creatina e barrette proteiche.
Nel pacchetto:
- Ultrapure Creatine Gummies
- Box di degustazione Designer Bar, 5 barrette da 45 g in cinque gusti
Il kit per la borsa della palestra - 37,39 €. Per chi si allena prima o dopo il lavoro.
Nel pacchetto:
- Ultrapure Creatine Sticks
- Designer Bar
- in aggiunta: Gym Towel ed Elevate Shaker da 850 ml
Per chi comincia a gennaio - 62,70 €. Un set essenziale per chi inizia ad allenarsi con l’anno nuovo.
Nel pacchetto:
- Designer Protein Extra Creamy 480 g
- Ultrapure Creatine 500 g
- in aggiunta: shaker da 600 ml
La colazione proteica delle feste - 47,80 €. Extra Creamy non è solo uno shake: la sua consistenza la rende adatta a porridge, bowl e dessert.
Nel pacchetto:
- Designer Protein Extra Creamy 480 g
- in aggiunta: Smartshake Reforce Stainless Steel
A completare la selezione c’è la ESN Christmas Box, in edizione limitata disponibile dal 6 dicembre a 39,90 €. In una confezione natalizia riunisce proteine, creatina, barrette e accessori: quattro porzioni da 30 g di Designer Protein Extra Creamy in quattro gusti, due Ultrapure Creatine Sticks, un barattolo di Ultrapure Creatine Gummies alla pesca da 28 gommose, due GOAT Bar, due Designer Bar e due Protein Porridge, insieme a Elevate Shaker e Gym Towel. Lo stesso giorno debutta anche la ESN Christmas Hoodie, felpa in edizione limitata, disponibile nelle taglie dalla XS alla 3XL a 34,90 €.
Tutti i prodotti sono disponibili su it.esn.com. I prezzi sono al pubblico, IVA inclusa.
Che si tratti di un pensiero da mettere nella calza o di un regalo più strutturato, la selezione ESN nasce da un’idea semplice: accompagnare chi si allena anche nei giorni delle feste, quando la routine cambia ma la voglia di non fermarsi resta. Un modo per arrivare al nuovo anno con qualcosa di utile nella borsa della palestra e i buoni propositi già a portata di mano.