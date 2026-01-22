RefrigiWear e VR46 Racing Team sfilano alla Milano Fashion Week insieme a PDF

Fondata nel 1954 a New York City per soddisfare le esigenze dei lavoratori del Meatpacking District e del Fulton Fish Market, RefrigiWear è diventata simbolo di resistenza ed eccellenza. Oggi continua a essere leader del settore con capi di alta qualità, garantendo protezione e comfort in qualsiasi ambiente. Sono proprio questi valori, uniti alla performance, che hanno spinto RefrigiWear a diventare sponsor ufficiale del VR46 Racing Team, la squadra di MotoGP guidata da Valentino Rossi, abbracciando sfide sempre nuove e dimostrando il proprio impegno nel raggiungere e superare obiettivi ambiziosi.