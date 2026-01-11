Prowinter assegna gli Award 2026

Vincitori Categorie Sci



● Sci da sci alpino – Top Performance: NORDICA Dobermann Multigara Department

Vince per la costruzione di altissimo livello, per l’estremizzazione dei dettagli e per l’integrazione completa di sci, piastra e attacco, che garantiscono precisione, reattività e prestazioni da gara per sciatori esperti e puristi della pista.



● Sci da sci alpino – Allmountain: VÖLKL Peregrine 82

Vince per soluzioni tecniche e materiali dedicati e per la capacità di adattarsi in modo continuo alle condizioni variabili della neve, garantendo controllo e prestazioni elevate sia in pista sia fuori pista.



● Sci da sci alpinismo: DYNASTAR M-Tour 94

Vince per l’elevata leggerezza, il corretto bilanciamento tra peso e geometrie freeride e per la tecnologia costruttiva dell’anima in legno, che garantisce prestazioni affidabili sia in salita sia in discesa, in ogni condizione di neve.



● Scarponi da sci alpino – Top Performance: SALOMON S/Pro Alpha C-130

Vince per l’ottimizzazione del sistema di chiusura BOA e per il nuovo collegamento Power Link tra gambaletto e scafo, che garantiscono maggiore precisione, stabilità e supporto nella sciata.



● Scarponi da sci alpino – Mid Performance: ATOMIC Nexus 120

Vince per la nuova costruzione che facilita calzata e scalzata e per l’integrazione del sistema BOA sullo scafo, offrendo comfort immediato e prestazioni equilibrate a un’utenza ampia.



● Scarponi da sci alpinismo: SCARPA F1 RS

Vince per l’ottimizzazione delle tecnologie costruttive, il sistema BOA sul gambetto e la calzata facilitata Overlap Flow, che garantiscono leggerezza, precisione e massima funzionalità in salita e in discesa.



● Prowinter Award Special Prize 2026:

Sci di fondo – tecnica classica: MADSHUS Redline Skate ski, Skate X attacco e scarpa

Vince per aver ridefinito la connessione tra scarpa e sci, con un nuovo punto di aggancio che migliora trasferimento di potenza, stabilità laterale ed efficienza nello skating.



Vincitori Categorie Outdoor



● Calzature Winter Active: MEINDL Winter Hiker GTX

Vince per l’equilibrio tra protezione, comfort e funzionalità reale, offrendo una calzatura invernale affidabile, impermeabile e immediata nell’uso per un’utenza ampia e attiva.



● Calzature Winter Expert: AKU Aurai DFS Evo GTX

Vince per l’elevato contenuto tecnico, il sistema Dual Fit System che migliora precisione e controllo e la protezione affidabile in condizioni invernali impegnative.



● Giacca guscio tecnico: ORTOVOX Ortler Gore-Tex Jacket

Vince per l’eccellente qualità costruttiva, l’ergonomia studiata per l’ambiente alpino e l’equilibrio tra robustezza, funzionalità e comfort.