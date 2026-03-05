Presentata la nuova collezione SS26 di arena per il nuoto quotidiano

© Ufficio Stampa
C’è chi entra in acqua all’alba, chi nella pausa pranzo, chi a fine giornata. E chi sceglie la domenica, per sé. È una nuova generazione di nuotatori che non cerca il podio, ma il benessere: i fitness swimmers. Nuotano per ritrovare equilibrio, per liberare la mente, per ricaricare il corpo. L’acqua diventa uno spazio personale, un rituale quotidiano. Non sono professionisti, ma sanno esattamente cosa vogliono: comfort che dura, materiali di qualità e performance affidabili, allenamento dopo allenamento. Per loro, anche lo stile ha un ruolo centrale. Il costume non è solo un capo tecnico, ma un linguaggio personale. Linee essenziali o dettagli decisi, colori intensi o palette minimal: ogni scelta racconta un’attitudine, un modo di vivere la corsia.
A guidare questa evoluzione c’è anche una crescente attenzione alla sostenibilità. Allenarsi oggi significa fare scelte consapevoli, affidarsi a brand capaci di unire innovazione, responsabilità e rispetto per l’ambiente. Da questa visione nasce la collezione arena SS26 dedicata ai fitness swimmers che vivono il nuoto come uno stile di vita. Una collezione completamente rinnovata in design, shapes e costruzioni, pensata per offrire performance e stile in perfetto equilibrio.
arena Feel: comfort evoluto e versatilità quotidiana
Tornano i costumi iconici con mesh panels, declinati in quattro modelli e tre colorazioni - black, sage e la nuova tonalità bordeaux. Realizzati in tessuti Sensitive® Fabrics di Eurojersey, con filato di nylon derivato da scarti industriali, offrono supporto differenziato, elasticità, rapida asciugatura e comfort, adattandosi alla silhouette senza costringere. I quattro diversi back amplificano versatilità e vestibilità.
All’interno della linea Feel, due modelli interpretano estetiche diverse ma complementari:
Y-Line: minimal e deciso, monocromo bianco/nero con logo e tapes a contrasto, disponibile anche in versione due pezzi;
Merydian: più femminile e sofisticato, con collo alto, multiping che valorizzano le forme, doppia apertura sul back e zip funzionale per la massima praticità.
Supporto mirato e silhouette valorizzata con la linea Shapewear
La linea Shapewear è pensata per chi desidera sentirsi sicura e sostenuta in acqua, con particolare attenzione alla parte superiore del corpo.
Silvia, uno dei modelli più rappresentativi, continua la sua evoluzione con nuove colorazioni. La grande novità è il costume Linda, caratterizzato da tape elastico, power mesh e reggiseno interno con X-support: una costruzione studiata per armonizzare la figura senza costrizioni. Il cross back e le spalline regolabili assicurano comfort e libertà di movimento.
Tutti i costumi Shapewear sono realizzati con i tessuti Sensitive Fabrics by Eurojersey, composti per il 68% da nylon riciclato, combinando proprietà modellanti, supporto elasticizzato e una leggerezza unica sulla pelle.
Con la collezione SS26, arena riafferma il suo impegno nel supportare una nuova cultura del nuoto: consapevole, performante e autentica, dove ogni allenamento è un momento dedicato a sé stessi.