Presentata la nuova collezione SS26 di arena per il nuoto quotidiano

Supporto mirato e silhouette valorizzata con la linea Shapewear

La linea Shapewear è pensata per chi desidera sentirsi sicura e sostenuta in acqua, con particolare attenzione alla parte superiore del corpo.



Silvia, uno dei modelli più rappresentativi, continua la sua evoluzione con nuove colorazioni. La grande novità è il costume Linda, caratterizzato da tape elastico, power mesh e reggiseno interno con X-support: una costruzione studiata per armonizzare la figura senza costrizioni. Il cross back e le spalline regolabili assicurano comfort e libertà di movimento.



Tutti i costumi Shapewear sono realizzati con i tessuti Sensitive Fabrics by Eurojersey, composti per il 68% da nylon riciclato, combinando proprietà modellanti, supporto elasticizzato e una leggerezza unica sulla pelle.



Con la collezione SS26, arena riafferma il suo impegno nel supportare una nuova cultura del nuoto: consapevole, performante e autentica, dove ogni allenamento è un momento dedicato a sé stessi.