Polartec e Peak Performance presentano Freelight Polartec Alpha

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Nato quarant'anni fa nel cuore delle montagne svedesi, Peak Performance è un punto di riferimento nel settore dell'abbigliamento per le avventure outdoor, grazie alla combinazione di eccellenza tecnica e design innovativo.Per la collezione Primavera/Estate 2026, il marchio svedese presenta l'ultima novità della famiglia Freelight e una rivoluzione nel campo dell'isolamento termico per l'outdoor: la Freelight Polartec Alpha Hood. Realizzata in tessuto a maglia Polartec Alpha, questa giacca con cappuccio ultraleggera (appena 200 g) è termoregolante, ad asciugatura rapida ed estremamente traspirante. Trattiene il calore quando è necessario e lo rilascia quando non serve, rendendola la compagna perfetta per una vasta gamma di attività alpine a ritmo discontinuo, dal trail running allo sci alpino.
La linea Freelight è in continua evoluzione e la Freelight Polartec Alpha Hood si distingue per la possibilità di essere indossata singolarmente senza dover adattare l'abbigliamento alle variazioni di temperatura corporea o alle condizioni atmosferiche esterne.
Pura leggerezza e prestazioni imbattibili, per tutto il giorno - il capo perfetto per stare all’aria aperta.
FREELIGHT ALPHA POLARTEC HOOD: CARATTERISTICHE TECNICHE
Una maglia isolante con cappuccio, pensata per diverse attività, progettata per regolare il calore, eliminare l'umidità e asciugarsi in un batter d'occhio.
È realizzata in POLARTEC ALPHA, un tessuto che sfrutta la tecnologia delle fibre gonfie e del nucleo in rete per favorire la ritenzione del calore o una maggiore circolazione dell'aria a seconda delle condizioni. Le sue proprietà impermeabili consentono di respingere attivamente l'umidità e di asciugarsi rapidamente. Inoltre, mantiene elevate prestazioni isolanti anche in ambienti particolarmente umidi
La maglia ha maniche raglan che garantiscono una maggiore libertà di movimento, mentre le cuciture piatte assicurano una vestibilità senza sfregamenti. Il collo alto protegge dal vento e il cappuccio aderente è comodo senza risultare ingombrante.
Freelight Polartec Alpha Hood è ultraleggera, pesa solo 200 g (85 g/m²) ed è altamente comprimibile senza compromettere l'isolamento termico, rendendola perfetta da riporre in uno zaino o persino in una tasca.
Il cappuccio è dotato di zip tiranti e di una tasca sul petto con cerniera per riporre piccoli oggetti.