Polartec e Peak Performance presentano Freelight Polartec Alpha

Nato quarant'anni fa nel cuore delle montagne svedesi, Peak Performance è un punto di riferimento nel settore dell'abbigliamento per le avventure outdoor, grazie alla combinazione di eccellenza tecnica e design innovativo.Per la collezione Primavera/Estate 2026, il marchio svedese presenta l'ultima novità della famiglia Freelight e una rivoluzione nel campo dell'isolamento termico per l'outdoor: la Freelight Polartec Alpha Hood. Realizzata in tessuto a maglia Polartec Alpha, questa giacca con cappuccio ultraleggera (appena 200 g) è termoregolante, ad asciugatura rapida ed estremamente traspirante. Trattiene il calore quando è necessario e lo rilascia quando non serve, rendendola la compagna perfetta per una vasta gamma di attività alpine a ritmo discontinuo, dal trail running allo sci alpino.