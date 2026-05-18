LA PARTNERSHIP Performance, innovazione e stile: ecco nuova collezione Activewear per Automobili Lamborghini

Macron e Automobili Lamborghini presentano la nuova collezione Activewear, secondo capitolo della collaborazione legata alla linea di abbigliamento pensata per portare nel mondo del running e del fitness l’inconfondibile DNA Lamborghini, combinando performance, innovazione e stile distintivo. La collezione rappresenta l’evoluzione naturale di una partnership sempre più solida e orientata all’eccellenza, ampliando il percorso già avviato con la collezione per Lamborghini Squadra Corse e la relativa linea Replica. È una linea pensata per la community di appassionati del brand e tutti gli amanti del running e del fitness, progettata per accompagnare ogni fase dell’attività sportiva, in cui materiali di altissima qualità e soluzioni tecniche avanzate si fondono con un’estetica decisa e contemporanea. La collezione Activewear Macron per Automobili Lamborghini si articola in una proposta completa per uomo e donna, in cui ogni capo è il risultato di un equilibrio evoluto tra funzionalità, tecnologia e design.