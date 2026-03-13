Performance e Design Minimal: KEEN e Snow Peak presentano HYPERPORT H2

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KEEN, creatore delle originali calzature ibride, e Snow Peak, brand giapponese di outdoor lifestyle noto per l’elevata qualità e l’estetica raffinata dei suoi prodotti, annunciano il lancio della loro prima collaborazione: KEEN HYPERPORT H2, disponibile a partire dal 13 marzo 2026.
KEEN e Snow Peak condividono una filosofia comune basata su una produzione sostenibile e sulla creazione di prodotti che ispirino le persone a vivere più tempo nella natura. Unite dal desiderio di offrire maggiori opportunità di connessione con l’outdoor, le due aziende danno vita alla loro prima collaborazione. Progettato per muoversi con naturalezza dalla città alle gite fuori porta, il modello crea un ponte tra vita quotidiana e ambiente naturale, favorendo un legame più profondo con la natura.
Il modello in collaborazione HYPERPORT H2 si basa sull’iconico KEEN HYPERPORT, caratterizzato da un’intersuola bold e una suola ad alta aderenza. Progettato per la massima versatilità, si adatta a un’ampia varietà di contesti - dai sentieri agli ambienti urbani, dalle attività vicino all’acqua al tempo libero outdoor - garantendo comfort per tutto il giorno e performance elevate. Nel 2003 KEEN ha creato il sandalo adventure definitivo, il Newport, unendo il supporto e la protezione di una scarpa da hiking alla libertà e al comfort di un sandalo da acqua. Due decenni dopo, il brand ha reinterpretato il suo sandalo ibrido originale con un’intersuola più ammortizzata e una suola ad alta aderenza per offrire comfort e performance dalla città all’acqua fino al trail. Hyperport, vincitore dell’ISPO Award 2024, è pensato per una vita in continuo movimento tra mondi diversi.
Tra i dettagli di design:
-patch logo con motivo ad asterisco sulla tomaia
-label pin con logo corporate Snow Peak sul tallone
È stato inoltre realizzato un video di campagna dedicato a esprimere lo spirito della collaborazione. Attraverso la storia di una famiglia in campeggio, il video racconta la funzionalità del prodotto e il calore del tempo trascorso nella natura, con un tono semplice e sereno. Il film riflette i valori condivisi di artigianalità e amore per l’outdoor, evocando il comfort e il senso di libertà che nascono dall’allontanarsi dalla routine quotidiana per immergersi nel mondo naturale. Attraverso questa collaborazione, KEEN e Snow Peak intendono offrire esperienze outdoor ancora più ricche e continuare a supportare sempre più persone nella scoperta e nell’abbracciare il mondo della natura.
Caratteristiche principali di Hyperport
-Ammortizzazione “airy”: intersuola in foam iniettato, spessa ma leggera, per un comfort superiore.
-Grip potenziato: zone ad alta aderenza in gomma KEEN Aquagrip per maggiore trazione sulle superfici bagnate.
-Toe box ampio: spazio generoso nell’avampiede per permettere alle dita di distendersi naturalmente.
-Protezione KEEN.PROTECT: puntale in gomma che protegge le dita dal 2003.
-Facile da indossare: tallone in mesh elasticizzata e pull tab per una calzata rapida e sicura.
-Sistema bungee regolabile: chiusura rapida per una vestibilità personalizzata.
-Tomaia water-ready: webbing lavabile e fodera ad asciugatura rapida, progettate per bagnarsi.
-Controllo degli odori senza pesticidi: Eco Anti-Odor con probiotici naturali sicuri per la salute e l’ambiente.
Questa edizione limitata di Hyperport sarà disponibile da oggi, 13 marzo, al prezzo di: €120,00 per uomo e donna. Distribuita attraverso i canali retail ufficiali e online di KEEN e Snow Peak.