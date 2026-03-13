Performance e Design Minimal: KEEN e Snow Peak presentano HYPERPORT H2

Il modello in collaborazione HYPERPORT H2 si basa sull’iconico KEEN HYPERPORT, caratterizzato da un’intersuola bold e una suola ad alta aderenza. Progettato per la massima versatilità, si adatta a un’ampia varietà di contesti - dai sentieri agli ambienti urbani, dalle attività vicino all’acqua al tempo libero outdoor - garantendo comfort per tutto il giorno e performance elevate. Nel 2003 KEEN ha creato il sandalo adventure definitivo, il Newport, unendo il supporto e la protezione di una scarpa da hiking alla libertà e al comfort di un sandalo da acqua. Due decenni dopo, il brand ha reinterpretato il suo sandalo ibrido originale con un’intersuola più ammortizzata e una suola ad alta aderenza per offrire comfort e performance dalla città all’acqua fino al trail. Hyperport, vincitore dell’ISPO Award 2024, è pensato per una vita in continuo movimento tra mondi diversi.