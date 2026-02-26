Pelliot FW26 powered by Polartec: per prestazioni estreme oltre ogni limite

Gli strati base e da allenamento ad alta gestione dell’umidità sono realizzati con tessuti Polartec Power Dry e Polartec Power Grid, che allontanano l’umidità dalla pelle e contribuiscono a mantenere un microclima stabile anche durante esposizioni prolungate al freddo. Le silhouette essenziali sono progettate sia per un uso tecnico sia per la vita attiva di tutti i giorni. La gamma si completa con capi elasticizzati e confortevoli, sviluppati con Polartec Power Stretch Pro per offrire libertà di movimento, calore e durabilità. Pensati per stratificazione, recupero e movimento, incarnano l’approccio della collezione verso performance che vanno oltre un singolo utilizzo. In tutta la collezione, l’attenzione ai dettagli costruttivi - come sagomature ergonomiche, cappucci regolabili, bordi elastici, cuciture termosaldate e componenti resistenti - conferma l’impegno di Pelliot verso performance durature, comfort e affidabilità nelle situazioni outdoor reali. Per celebrare la linea invernale, Pelliot ha collaborato con Polartec per un evento esclusivo dedicato al settore, inserito nel più ampio contesto dell’innovazione nei tessuti performanti. L’evento ha permesso ai visitatori di scoprire da vicino i capi, i materiali e le tecniche costruttive alla base della collezione, mostrando come Pelliot applichi le avanzate tecnologie Polartec per rispondere alle elevate aspettative del mercato outdoor in rapida crescita.