Pelliot FW26 powered by Polartec: per prestazioni estreme oltre ogni limite

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Pelliot, brand outdoor premium di nuova generazione, fondato su performance, design moderno e credibilità tecnica, presenta una collezione esclusiva di capi tecnici pensati per affrontare le esigenze degli sport invernali in ambienti ad alta intensità di movimento. Nato in Cina, uno dei mercati più dinamici al mondo, il marchio ha portato i propri capi professionali sul palcoscenico globale grazie a collaborazioni con l’International Skating Union (ISU) e altre piattaforme di alto livello. La collezione FW26 di Pelliot si avvale infatti delle più avanzate tecnologie di isolamento e fleece Polartec ed è progettata per permettere agli atleti di superare ogni limite, anche negli scenari più estremi. Con costruzioni studiate che riflettono il processo innovativo di sviluppo prodotto di Pelliot, la nuova collezione uomo/donna propone un sistema versatile di gusci, giacche isolanti e strati intermedi tecnici, ideali sia per un uso outdoor intensivo sia per uno stile di vita attivo quotidiano.
La gamma utilizza una selezione di tessuti Polartec di alta qualità per garantire il miglior rapporto calore/peso in una varietà di condizioni outdoor. Le giacche tecniche isolanti, pensate per condizioni fredde e variabili, combinano leggerezza e isolamento diretto Polartec® Alpha™ per offrire calore termoregolato, traspirabilità e comprimibilità. Questi capi sono perfetti sia per attività ad alta intensità sia per lunghe sessioni all’aperto durante l’inverno. Gli strati intermedi e le giacche in fleece costituiscono il cuore della collezione: realizzati in Polartec Thermal Pro e Polartec Micro fleece, assicurano calore leggero, comfort morbido e massima versatilità quotidiana. Progettati per funzionare come strati isolanti sotto un guscio o come capi a sé stanti, uniscono performance e design pulito e funzionale. Gli strati ibridi e attivi presentano costruzioni mappate che combinano isolamento Polartec Alpha con componenti leggeri tessuti o elasticizzati, permettendo al capo di regolare la temperatura corporea durante attività intermittenti, senza limitare la libertà di movimento.
Gli strati base e da allenamento ad alta gestione dell’umidità sono realizzati con tessuti Polartec Power Dry e Polartec Power Grid, che allontanano l’umidità dalla pelle e contribuiscono a mantenere un microclima stabile anche durante esposizioni prolungate al freddo. Le silhouette essenziali sono progettate sia per un uso tecnico sia per la vita attiva di tutti i giorni. La gamma si completa con capi elasticizzati e confortevoli, sviluppati con Polartec Power Stretch Pro per offrire libertà di movimento, calore e durabilità. Pensati per stratificazione, recupero e movimento, incarnano l’approccio della collezione verso performance che vanno oltre un singolo utilizzo. In tutta la collezione, l’attenzione ai dettagli costruttivi - come sagomature ergonomiche, cappucci regolabili, bordi elastici, cuciture termosaldate e componenti resistenti - conferma l’impegno di Pelliot verso performance durature, comfort e affidabilità nelle situazioni outdoor reali. Per celebrare la linea invernale, Pelliot ha collaborato con Polartec per un evento esclusivo dedicato al settore, inserito nel più ampio contesto dell’innovazione nei tessuti performanti. L’evento ha permesso ai visitatori di scoprire da vicino i capi, i materiali e le tecniche costruttive alla base della collezione, mostrando come Pelliot applichi le avanzate tecnologie Polartec per rispondere alle elevate aspettative del mercato outdoor in rapida crescita.