Patta e Nike lanciano le nuove Mercurial Wave: un manifesto contro il razzismo

Nike e Patta svelano le nuove Mercurial Vapor 16 "Wave", una collaborazione che fonde alte prestazioni calcistiche e impegno sociale sotto lo slogan "UNITE against Racism". La collezione propone due varianti cromatiche: la "Noise Aqua", ispirata alla celebre Air Max 1, e la "UNITE" in bianco e nero, una scelta estetica che simboleggia la dualità in armonia piuttosto che l'opposizione, rafforzando il messaggio di lotta collettiva contro ogni forma di discriminazione. Le scarpe integrano la tecnologia Zoom Air, creando un ponte tecnico e culturale con la linea Air Max, mentre il design è arricchito da finiture cromate, suole iridescenti e il ricamo degli anni 1998 e 2004, date che segnano rispettivamente il debutto della prima Mercurial e la fondazione di Patta.