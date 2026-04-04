IL LANCIO Padel sempre più tecnologico: ecco la nuova collezione di racchette firmate Macron

Macron amplia la propria proposta nel padel con il lancio di una nuova collezione di racchette, che si sviluppa in continuità con la precedente, confermandone la qualità. Comprende sei modelli per giocatori di livello avanzato evoluti rispetto alle versioni del 2025 (Hero Pro Power II, Hero Pro Control II, Elite Power II, Elite Control II, Aspire Power II e Aspire Control II), a cui si aggiungono due novità assolute, Origin I e Ignite I, pensate rispettivamente per principianti e giocatori di livello intermedio. A completare la gamma è la racchetta Next Gen II, versione rinnovata della proposta di Macron per i giocatori di età compresa tra i 7 e i 12 anni. Le sei racchette dedicate ai giocatori di livello avanzato confermano l’unicum tecnologico del sistema Anti-Vibrazione sviluppato da RHEON LABS che riduce significativamente le vibrazioni trasmesse alla mano e al braccio del giocatore. Test effettuati dall’Università di Bologna hanno dimostrato su questa tecnologia una riduzione del 23% dell’intensità delle vibrazioni trasmesse al portatore della racchetta, e uno smorzamento del 30% più veloce delle vibrazioni rispetto a racchette comuni. Un’innovazione che rappresenta la perfetta combinazione tra prestazioni elevate e protezione del giocatore dall’epicondinite e dall’epitrocleite.