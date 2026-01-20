Oakley, ecco le due nuove collezioni: Latitude e From the Slopes to the Street

Latitude e From the Slopes to the Street, questi i nomi delle due nuove collezioni FW2026 di Oakley presentate nel nuovo showroom a Milano. Capi mai banali con un'anima fortemente sportiva che diventano pezzi di moda. Tecnologie avanzate e materiali molto tecnici. Collezioni sviluppate insieme agli atleti, soprattutto del freestyle. Funzionalità e stile, missione riuscita.