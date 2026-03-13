Oakley, arriva la collezione Latitude PE26

Il rapporto tra forma e funzione trova una nuova lettura con la collezione Oakley® Latitude PE26: l’elemento performance detta le regole del design, facendo entrare la linea Morphware in una nuova fase evolutiva. Nata dall’idea di trasformazione e ispirata alla dualità tra morbido e rigido, fluido e strutturato, la collezione prende spunto da elementi che proteggono e si adattano, il tutto pensato per un mondo volubile, dove i capi di abbigliamento e accessori “statici” diventano un limite. Radicata nel concetto di precisione tecnica, la Latitude Collection PE26 nasce dall’incontro tra innovazione materica e la forza ispiratrice dei paracadute. Il risultato è una serie di capi funzionali e versatili, in cui ogni forma, taglio e tessuto risponde a una necessità concreta, e dove ogni modello è pensato per un mondo in costante movimento.