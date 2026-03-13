Oakley, arriva la collezione Latitude PE26

© Ufficio Stampa
Il rapporto tra forma e funzione trova una nuova lettura con la collezione Oakley® Latitude PE26: l’elemento performance detta le regole del design, facendo entrare la linea Morphware in una nuova fase evolutiva. Nata dall’idea di trasformazione e ispirata alla dualità tra morbido e rigido, fluido e strutturato, la collezione prende spunto da elementi che proteggono e si adattano, il tutto pensato per un mondo volubile, dove i capi di abbigliamento e accessori “statici” diventano un limite. Radicata nel concetto di precisione tecnica, la Latitude Collection PE26 nasce dall’incontro tra innovazione materica e la forza ispiratrice dei paracadute. Il risultato è una serie di capi funzionali e versatili, in cui ogni forma, taglio e tessuto risponde a una necessità concreta, e dove ogni modello è pensato per un mondo in costante movimento.
Al centro della collezione c’è la Slingpack Jacket, espressione pura della filosofia Morphware: un singolo capo trasformista, pensato per muoversi tra contesti e condizioni mutevoli. Ispirata all’iconico Heritage Sling Backpack di Oakley, questa shell modulare è capace di passare agevolmente da giacca a soluzione contenitiva multiuso, e viceversa, senza mai compromettere libertà di movimento o funzionalità. Impermeabile e antivento, è realizzata in tessuto altamente traspirante e dotata di cappuccio con visiera, zip di ventilazione sotto le braccia, tasche laterali invisibili e fondo regolabile con coulisse per garantire una vestibilità personalizzata. Le tasche sul petto si aprono e, grazie a strap removibili con sistema Fidlock®, si uniscono dando forma a una sling bag strutturata, completa di tasche in mesh con zip e spallacci regolabili: un unico oggetto, studiato per proteggere, trasformarsi e resistere.
Compongono la collezione Latitude PE26 anche i Latitude Veil ¾ Short, realizzati in Cordura stretch ad alta flessibilità, con trattamento idrorepellente e rinforzi anti-abrasione sulle ginocchia; i Latitude Veil Pant, pantaloni multiuso in shell a 3 strati, con cuciture completamente nastrate e zip bidirezionali per modulare il livello di copertura a seconda delle condizioni meteo; e la Latitude Veil Tee e il Latitude Flex Field Cap, pensati per offrire leggerezza e versatilità nella vita quotidiana. Completa la collezione Eon Alpha, nuova generazione di calzature Oakley progettate per garantire stabilità e grip sulle superfici più disparate.