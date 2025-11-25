Novità TAG Heuer Formula 1: il potere del rosa

© Ufficio Stampa
Un nuovo look energico per un'icona delle corse. Il nero incontra il rosa in uno scontro tra la resilienza del motorsport e il tocco contemporaneo nei due nuovi orologi TAG Heuer Formula 1. Ecco il nuovo TAG Heuer Formula 1 Cronografo da 44 mm e il TAG Heuer Formula 1 Date da 38 mm (edizione limitata a 1000 pezzi) in questa audace combinazione di colori. Due modelli disponibili esclusivamente online fino al 28 novembre alle 8:00 CET.