Nolan X–904 Ultra Carbon: l’evoluzione del touring sportivo

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X–904 Ultra Carbon è il casco progettato da Nolan per i motociclisti che cercano precisione e consapevolezza in ogni metro percorso in sella. Il suo design italiano contemporaneo, e l‘animo spiccatamente sportivo, danno vita al perfetto equilibrio tra leggerezza, protezione attiva all‘avanguardia e tecnologia sapientemente integrata. La calotta Ultra Carbon, sviluppata e prodotta in Italia, combina elevata resistenza agli impatti ad un peso contenuto. Il profilo ad alte prestazioni aerodinamiche ed il volume compatto riducono l’affaticamento, anche nei lunghi tragitti. Le prese d’aria regolabili, posizionate nella parte superiore e nella mentoniera, convogliano il flusso d’aria verso l’estrattore posteriore garantendo ventilazione costante e temperature ottimali all’interno del casco. La visiera ultra-ampia e antigraffio offre un campo visivo particolarmente esteso. Il sistema Vision Protection System (VPS), regolabile, garantisce protezione UV fino a 400 nm e può essere disattivato rapidamente grazie alla funzione Quick-Recall. All’interno, la struttura in EPS a densità differenziata, calibrata per ogni taglia, ottimizza l’assorbimento dell’energia in caso di impatto. X-904 UC è omologato ECE 22–06.
I-ESS – Visibilità integrata
Nelle versioni dedicate, X–904 Ultra Carbon è dotato di sistema I–ESS (Integrated Emergency Stop Signal), completamente preinstallato e perfettamente integrato nella struttura del casco. I profili LED bianchi posizionati nelle prese d’aria superiori e inferiori aumentano la visibilità frontale in condizioni di scarsa luminosità, mentre il LED rosso inserito nell’estrattore posteriore segnala la frenata (anche in modalità emergenza). Un accelerometro integrato rileva istantaneamente la decelerazione attivando autonomamente il segnale, senza necessità di intervento da parte del pilota e senza cavi o connessioni con la moto. La batteria è a durata elevata, ed un sistema intelligente di gestione energetica attiva automaticamente la modalità sleep quando il casco rimane fermo.
Tecnologia Quin – La tecnologia intelligente che registra le performance di guida e protegge attivamente il motociclista
Alcune versioni sono inoltre dotate di tecnologia Quin. Un piccolissimo pod integrato ,preinstallato e calibrato, aggiunge una dimensione digitale all’esperienza di utilizzo di X–904 Ultra Carbon. Sensori di movimento ad alta frequenza monitorano accelerazione, forze frenanti e dinamica di guida con estrema precisione. Al termine di ogni percorso, il pilota può analizzare i propri dati: tracciato, velocità massima e media, distanza percorsa e comportamento in frenata. Il sistema fornisce informazioni concrete sullo stile di guida e sulla costanza delle prestazioni.
In background, algoritmi di crash detection analizzano eventuali dati d’impatto. In caso di incidente grave, il sistema può essere configurato per inviare automaticamente notifiche ai contatti di emergenza selezionati, complete di posizione GPS e informazioni rilevanti. Nei Paesi supportati è disponibile anche l’integrazione con servizi di soccorso professionale. Gli aggiornamenti firmware garantiscono un’evoluzione continua del sistema.
Comfort evoluto e vestibilità perfetta
Gli interni sono progettati per garantire comfort costante, anche sulle lunghe distanze. Il tessuto in poliammide di alta qualità, con filamenti di carbonio integrati, favorisce un microclima equilibrato e un’asciugatura rapida. Una sezione aggiuntiva in mesh migliora la circolazione dell’aria, offrendo una sensazione di freschezza costante. I guanciali a sviluppo tridimensionale, e con imbottiture removibili, assicurano stabilità e distribuzione uniforme della pressione. Il casco è inoltre compatibile con l’uso di occhiali ed è dotato del sistema di sgancio d’emergd’emergenza Nolan NERS.
Connettività senza compromessi
L’X–904 Ultra Carbon è pienamente compatibile con i sistemi di comunicazione N-Com. Comunicazione, navigazione e integrazione audio sono possibili senza compromettere equilibrio o integrità del design.