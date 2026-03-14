Nolan X–904 Ultra Carbon: l’evoluzione del touring sportivo

X–904 Ultra Carbon è il casco progettato da Nolan per i motociclisti che cercano precisione e consapevolezza in ogni metro percorso in sella. Il suo design italiano contemporaneo, e l‘animo spiccatamente sportivo, danno vita al perfetto equilibrio tra leggerezza, protezione attiva all‘avanguardia e tecnologia sapientemente integrata. La calotta Ultra Carbon, sviluppata e prodotta in Italia, combina elevata resistenza agli impatti ad un peso contenuto. Il profilo ad alte prestazioni aerodinamiche ed il volume compatto riducono l’affaticamento, anche nei lunghi tragitti. Le prese d’aria regolabili, posizionate nella parte superiore e nella mentoniera, convogliano il flusso d’aria verso l’estrattore posteriore garantendo ventilazione costante e temperature ottimali all’interno del casco. La visiera ultra-ampia e antigraffio offre un campo visivo particolarmente esteso. Il sistema Vision Protection System (VPS), regolabile, garantisce protezione UV fino a 400 nm e può essere disattivato rapidamente grazie alla funzione Quick-Recall. All’interno, la struttura in EPS a densità differenziata, calibrata per ogni taglia, ottimizza l’assorbimento dell’energia in caso di impatto. X-904 UC è omologato ECE 22–06.