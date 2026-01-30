Nintendo svela i segreti di "Tomodachi Life: Una vita da sogno"

Crea tanti personaggi Mii: ci sono due modi per creare i personaggi Mii. Scegli “Con indicazioni” per rispondere a delle domande sulla fisionomia dei loro volti, o “Da zero” per scegliere una per una varie caratteristiche, dalla forma del viso alla pettinatura e altro ancora. Ci sono tantissime parti a disposizione, incluse alcune novità per questo gioco, e si possono creare personaggi Mii ancora più originali grazie a una robusta selezione di trucchi per il viso. Dopo avere completato questo primo passaggio, i giocatori potranno scegliere il nome dei loro personaggi Mii e personalizzare l’altezza, la corporatura, il genere, la voce e alcuni tratti della loro personalità, come quanto sono eccentrici, energici e altro ancora.