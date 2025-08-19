Nintendo svela i dettagli del prossimo Kirby Air Riders

© Ufficio Stampa
Il game director Masahiro Sakurai ha fornito un dettagliato approfondimento sul veloce, divertente e frenetico gioco d’azione in arrivo il 20 novembre su Switch 2
Nel corso del Kirby Air Riders Direct di oggi, il game director Masahiro Sakurai in persona si è occupato di illustrare le nuove caratteristiche, le modalità di ritorno, i personaggi, i veicoli Air Ride e molti altri dettagli sul frenetico gioco d’azione a bordo di veicoli in arrivo per Nintendo Switch 2 il prossimo 20 novembre.
Kirby Air Riders è un’esperienza entusiasmante in cui si sfreccia su terra, cielo e mare e che mette l’utente al centro di un vortice di divertimento con Kirby. Questo nuovo gioco, che espande e migliora Kirby Air Ride, pubblicato in origine per Nintendo GameCube in Europa nel 2004, offre ai giocatori una serie di rider tra cui scegliere, ognuno con le proprie caratteristiche e abilità. Ci sono inoltre nuovi veicoli Air Ride, modalità riproposte dall’originale e nuove mosse speciali. Kirby Air Riders è un vortice di divertimento ad alta velocità sviluppato da Sora Ltd. e Bandai Namco Studios, Inc.
Ecco ulteriori dettagli sulle funzionalità e il gameplay illustrati da Sakurai-san:
• Tecniche di guida: ogni veicolo Air Ride, in breve “veicolo”, presenta forme e caratteristiche diverse. Di solito volano raso terra e si muovono in avanti automaticamente: non serve premere alcun pulsante né inclinare lo stick del Joy-Con 2 sinistro per accelerare. Lo stick sinistro va inclinato a destra o a sinistra per cambiare direzione.
• Carica turbo: premendo il pulsante B, il veicolo toccherà terra, iniziando una carica turbo e frenando. Rilasciando il pulsante si attiverà lo scatto turbo. Come spiegato da Sakurai-san, questa non è una semplice accelerazione. Inclinando lo stick sinistro e tenendo premuta la carica turbo nelle curve, infatti, si possono effettuare derapate e acquistare così ancora più velocità.
• Attacchi speciali: per battere la concorrenza, però, velocità e abilità di manovra non bastano. Il pulsante Y è il pulsante “speciale”, che attiva la caratteristica mossa speciale di ogni personaggio. Attacca i tuoi avversari e nemici riempiendo l’indicatore dell’attacco speciale per poi sferrare il tuo attacco. Anche se la maggior parte dei personaggi ha un suo attacco speciale distintivo, Kirby ne ha ben quattro diversi: uno per ogni colore di Kirby disponibile. Combinando certe mosse speciali con tecniche di attacco come rotazione rapida, eseguita inclinando rapidamente lo stick da destra a sinistra, si potrà avere la meglio nel gioco.
• Rider: Kirby Air Riders aggiunge un elemento di strategia al suo caos, dando più peso alla scelta del rider. Ogni rider nel gioco ha dei tratti caratteristici che possono influenzare le prestazioni del veicolo, come peso, resistenza, attacco speciale, attacchi ravvicinati e altro. Questi fattori possono dare un vantaggio o aumentare l’imprevedibilità del gioco a seconda dello scenario in cui ci si trova. Infatti è questo il motivo per cui nella modalità Air Ride si seleziona per primo il percorso, poi il rider e infine il veicolo da utilizzare. Oltre alla celebre e ben equilibrata pallina rosa, la gamma di rider disponibili include personaggi storici del mondo di Kirby, come Meta Knight, King Dedede o Waddle Dee aiutante, assieme a nemici già incontrati nella serie, come Cozy, Cuoco Kawasaki, Starman e altri. E per aiutarti a migliorare e a dare filo da torcere ai tuoi avversari, Kirby Air Riders ti permette di combinare liberamente rider e veicoli.
• Veicoli: i veicoli Air Ride non sono pensati solo per la velocità. Ogni veicolo, proprio come i rider, può resistere a un diverso livello di danni. La maggior parte di essi, inoltre, planerà in aria se si salta da una rampa o un’altra struttura simile, e si può controllare il veicolo in volo inclinando lo stick sinistro in su o in giù per ascendere o discendere. Effettuare un atterraggio perfetto fa aumentare di velocità. Si può anche scivolare su binari, effettuare derapate e altre manovre.
• Abilità di copia: per rendere la competizione equilibrata, in Kirby Air Riders tutti i rider possono risucchiare o catturare i nemici e copiarne le abilità. Sfrutta queste nuove abilità per godere di temporanei vantaggi per attaccare i rivali o aumentare la tua velocità.
Sakurai-san ha anche svelato le modalità riprese dal gioco originale e altre esperienze che attendono i giocatori di Kirby Air Riders, tra cui la modalità City Trial, definita “il piatto forte”. La modalità, che ritorna dall’originale Kirby Air Ride, è stata migliorata e ingrandita, con più aree da esplorare.
• Celestia: City Trial è ambientata su un’enorme isola sospesa chiamata Celestia. Qui si può guidare in libertà raccogliendo potenziamenti, attaccando gli avversari per danneggiare (o rubare) i loro veicoli o costringerli a lasciar cadere potenziamenti da raccogliere, il tutto allo scopo di migliorare il più possibile il proprio veicolo. Si parte a bordo di un veicolo piccolo e poco resistente ma, raccogliendo potenziamenti e attaccando gli avversari sui loro veicoli, è possibile migliorare i suoi parametri. Durante questa fase si verificano anche eventi inattesi. Alcuni di essi hanno luogo all’improvviso in qualche punto di Celestia, e bisogna affrettarsi ad arrivare sul posto per partecipare.
Gli eventi includono sfide come Minicorsa, in cui si gareggia in una porzione delimitata della mappa e si ottengono potenziamenti in base al risultato. Oppure c’è il Derby frenetico, dove l’obiettivo è eliminare quanti più avversari possibile per guadagnare altri potenziamenti. Attenzione, però: questi eventi possono vedere anche la comparsa di famigerati boss del mondo di Kirby, tra cui Kracko e Dyna Blade. In questa prima fase dell’esperienza di City Trial si hanno cinque minuti di tempo per accumulare quanti più potenziamenti possibile con spericolate manovre a bordo del proprio veicolo. Dopodiché si passa alla seconda fase...
• Stadio: porta il tuo veicolo potenziato a uno stadio e gareggia per la vittoria finale. Ogni stadio propone una sfida diversa, che il giocatore deve scegliere con strategia, tenendo conto dei propri potenziamenti e di quelli degli avversari. Alcuni stadi sono consigliati a seconda dei parametri del tuo veicolo, per aiutarti a prendere una decisione. In Kirby Air Riders è anche possibile sfidare i propri amici in wireless locale per un massimo di 8 giocatori, oppure online per un massimo di 16 giocatori. Puoi divertirti ancora di più usando GameChat per collegarti con gli amici in chat vocale o video.
Oltre a City Trial, Kirby Air Riders presenta altre modalità riprese dal gioco originale e aggiornate con nuove funzionalità, tra cui...
• Air Ride: in questa modalità fino a sei giocatori possono gareggiare per tagliare il traguardo per primi. Attaccando e colpendo i rider avversari si fanno apparire piccole stelle che fanno aumentare di velocità. Quel che rende unica quest’esperienza è il fatto che si gareggia ottenendo accelerazioni attaccando. Quindi va’ e scatenati pure contro i rivali! Puoi anche sfruttare le scie siderali: rimanendo in traiettoria dietro a un avversario e passando sulla scia di stelle che si lascia dietro, aumenterai di velocità. Queste accelerazioni extra ti aiuteranno a far mangiare la polvere (di stelle) ai tuoi rivali.
• Scuola guida: con tutti questi rider, veicoli, tecniche e modalità, potresti avere bisogno di fare un po’ di pratica. La modalità Scuola guida ti permette di imparare le basi del gioco e provare qualche meccanica di gameplay più avanzata.
Inoltre, se hai un’iscrizione a Nintendo Switch Online... Sette brani della colonna sonora di Kirby Air Riders, incluso il tema principale cantato in inglese, saranno pubblicati oggi nell’app Nintendo Music.
I visitatori della gamescom potranno essere i primi a provare con mano Kirby Air Riders, compresa la modalità City Trial, che sarà disponibile. La fiera videoludica si terrà questa settimana a Colonia, in Germania, dal 20 al 24 agosto. I visitatori potranno recarsi allo stand A10/B09 del padiglione 9.1 per giocare a Kirby Air Riders, oltre che ad altri titoli già disponibili o in arrivo per Nintendo Switch 2.
Tutto questo è solo l’inizio. Ti abbiamo informato su quel che ti aspetta in Kirby Air Riders, ma ci sono altre novità in arrivo, quindi continua a seguirci per ulteriori aggiornamenti.
