Nintendo svela i dettagli del prossimo Kirby Air Riders

Kirby Air Riders è un’esperienza entusiasmante in cui si sfreccia su terra, cielo e mare e che mette l’utente al centro di un vortice di divertimento con Kirby. Questo nuovo gioco, che espande e migliora Kirby Air Ride, pubblicato in origine per Nintendo GameCube in Europa nel 2004, offre ai giocatori una serie di rider tra cui scegliere, ognuno con le proprie caratteristiche e abilità. Ci sono inoltre nuovi veicoli Air Ride, modalità riproposte dall’originale e nuove mosse speciali. Kirby Air Riders è un vortice di divertimento ad alta velocità sviluppato da Sora Ltd. e Bandai Namco Studios, Inc.