Nike ACG Exhibition of S.P.E.E.D. inverte la mitologia del trailrunning

ACG e la piattaforma pionieristica Mental Athletic presentano “Exhibition of S.P.E.E.D. (Mostra di Velocità)”, una gara ultra-traidisruptive che trasforma lo spazio culturale urbano milanese di Slam Jam (Spazio Maiocchi a Milano), in un paesaggio wild a circuito chiuso, dalle atmosfere vagamente... marziane, dove le norme abitualmente associate al trailrunning di lunga distanza vengono radicalmente invertite. Invece di confrontarsi con l’ignoto di ciò che si trova davanti, i runners sono invitati ad affrontare la stessa prova a ciclo continuo, spingendo la performance attraverso il delirio della ripetizione. Molto significativamente, la siglia S.P.E.E.D sta per (Sweat, Pain, Endurance, Euphoria, Discovery. Portando l’ambiente outdoor incontaminato all’interno di un contesto urbano, agli spettatori viene offerta un’opportunità senza precedenti, e altrimenti impossibile, di assistere su scala reale a una trail run da 100 chilometri lungo un percorso in stile backyard ULTRA, il più piccolo al mondo (nonché l’unico all’interno di uno spazio culturale urbano).