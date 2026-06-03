Lego celebra i 1.000 GP della McLaren in F1 con nuovi set

Louise McEwen, Chief Marketing Officer di McLaren Racing, ha dichiarato: “La nostra partnership con il Gruppo LEGO si fonda su un impegno condiviso verso creatività, innovazione e ispirazione della prossima generazione di fan, e questo lancio lo rappresenta perfettamente. Vedere i design dei caschi dei nostri piloti reinterpretati attraverso la creatività LEGO, e poi riportati in pista a Monaco, è una potente espressione di ciò che possiamo realizzare insieme. È divertente, autentico e collega il nostro heritage a nuovi pubblici in un modo che appare al tempo stesso significativo e rilevante. Nel corso degli anni abbiamo costruito qualcosa di davvero speciale con il Gruppo LEGO, e questo è un altro traguardo che riflette la forza di questa collaborazione e l’ambizione che condividiamo per ciò che verrà”.