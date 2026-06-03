Lego celebra i 1.000 GP della McLaren in F1 con nuovi set

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Oggi il Gruppo LEGO e il McLaren Mastercard Formula 1 Team uniscono le forze per celebrare a Monaco la 1000ª gara di McLaren e svelano due nuovi caschi LEGO Editions nati dalla collaborazione tra i due brand. Le novità non finiscono qui: saranno presentati anche i veri caschi che i piloti indosseranno questo weekend al GP di Monaco e che sono ispirati dai set. Entrambi i set LEGO Editions includono per la prima volta i piloti in versione minifigure LEGO e sono disponibili da oggi, 3 giugno 2026.
Louise McEwen, Chief Marketing Officer di McLaren Racing, ha dichiarato: “La nostra partnership con il Gruppo LEGO si fonda su un impegno condiviso verso creatività, innovazione e ispirazione della prossima generazione di fan, e questo lancio lo rappresenta perfettamente. Vedere i design dei caschi dei nostri piloti reinterpretati attraverso la creatività LEGO, e poi riportati in pista a Monaco, è una potente espressione di ciò che possiamo realizzare insieme. È divertente, autentico e collega il nostro heritage a nuovi pubblici in un modo che appare al tempo stesso significativo e rilevante. Nel corso degli anni abbiamo costruito qualcosa di davvero speciale con il Gruppo LEGO, e questo è un altro traguardo che riflette la forza di questa collaborazione e l’ambizione che condividiamo per ciò che verrà”.
Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha aggiunto: “Dopo oltre un decennio di partnership, siamo entusiasti di portare il potere della creatività LEGO nella storica celebrazione della 1000ª corsa di McLaren Racing. È stato un autentico processo di co-creazione, durante il quale il nostro team di design LEGO ha lavorato a stretto contatto con i piloti e con McLaren Racing per sviluppare questi speciali prodotti LEGO dedicati ai caschi celebrativi della 1000ª gara. Ora i fan potranno costruire i set a casa e creare così un fantastico ricordo della storia delle corse da esporre. Non vediamo l’ora di vedere i caschi reali indossati questo weekend da Lando e Oscar!”.
Caschi dei piloti creati in collaborazione
I caschi dei piloti del McLaren Mastercard Formula 1 Team Oscar Piastri e Lando Norris, che saranno indossati per celebrare la 1000ª gara del team, sono stati realizzati in una speciale collaborazione tra i piloti e il team di design LEGO. I caschi presentano dettagli d’impatto e le palette colori distintive dei piloti, unite al design unico della livrea della 1000ª gara, creata per celebrare l'incredibile traguardo. Entrambi i caschi reali si basano sui due nuovissimi set LEGO Editions, che i fan possono ora portare a casa, celebrando una legacy unica nel mondo delle corse.
Caschi LEGO
Il set LEGO Editions Casco di Oscar Piastri McLaren Mastercard F1 Team, progettato in collaborazione con Oscar Piastri e alla base del casco celebrativo della 1000ª gara di Formula 1 indossato in pista, presenta l’inconfondibile colore papaya di McLaren, combinato con il blu preferito del pilota. Con dettagli come il suo numero di gara e pattern completamente stampati come quelli sulla speciale livrea celebrativa della monoposto, il set da 793 pezzi include una minifigure LEGO di Oscar Piastri, impreziosita da un outfit scelto personalmente. Costruito su una base nera che include una targhetta stampata con la firma, il set è l’aggiunta perfetta agli scaffali espositivi di ogni fan.
Il set LEGO Editions Casco di Lando Norris McLaren Mastercard F1 Team è realizzato con oltre 793 pezzi. Questo prodotto da esposizione presenta l’iconico design fluorescente a macchie del pilota e gli elementi grafici della livrea celebrativa del 1000° Gran Premio. Creato insieme a Lando in persona, il set ha forme fluide, con il suo nuovo numero di gara, l’ambito “1”, costruito con i mattoncini. La minifigure inclusa ha dettagli stampati unici e può essere esposta sulla base nera, impreziosita da una targhetta stampata con la firma.
Daniel Meehan, Creative Lead LEGO F1 presso il Gruppo LEGO, ha commentato: “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Lando e Oscar per creare i loro caschi, che i fan potranno costruire ed esporre a casa. Hanno avuto idee straordinarie, che non vediamo l’ora che i fan scoprano costruendo i set. Creare forme così fluide in questa scala ci offre sempre entusiasmanti opportunità per esplorare nuove tecniche di costruzione e un uso creativo degli elementi. Speriamo che i fan si divertano a costruire, magari mentre fanno il tifo per i piloti!”.
Il set LEGO Editions Casco di Oscar Piastri McLaren Mastercard F1 Team e il set LEGO Editions Casco di Lando Norris McLaren Mastercard F1 Team saranno disponibili a partire da oggi, 3 giugno, su LEGO.com e nei LEGO Store di tutto il mondo.
Tutti i prodotti saranno disponibili su www.LEGO.com e nei LEGO Store di tutto il mondo.
LEGO Editions Casco di Oscar Piastri McLaren Mastercard F1 Team
Età: 14+
Prezzo: 89,99 EUR
Pezzi: 793
Codice prodotto: 43017
Dimensioni: il set misura oltre 18 cm di altezza, 13 cm di profondità e 11 cm di larghezza.
LEGO Editions Casco di Lando Norris McLaren Mastercard F1 Team
Età: 14+
Prezzo: 89,99 EUR
Pezzi: 793
Codice prodotto: 43023
Dimensioni: il set misura oltre 18 cm di altezza, 13 cm di profondità e 11 cm di larghezza.