Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
1 di 6
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

LIMITED EDITION

Lange, che lusso: ecco gli scarponi d'oro

19 Gen 2026 - 11:25
6 foto

Lange ha svelato un'edizione speciale dei suoi scarponi: ecco gli RS 130 LV Gold Edition.