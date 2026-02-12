La Sportiva Prodigio 2: ammortizzazione e leggerezza su ogni terreno

La Sportiva presenta Prodigio 2, la new entry della Prodigio Series pensata dall'azienda di Ziano di Fiemme (in provincia di Trento) per garantire il perfetto equilibrio tra ammortizzazione e reattività, senza rinunciare a comfort, protezione e stabilità su ogni tipo di terreno. A due anni dal lancio del primo modello della linea, Prodigio 2 rappresenta l’evoluzione naturale di una calzatura già riconosciuta per equilibrio e versatilità, ora perfezionata dall'azienda leader nella produzione di calzature e abbigliamento tecnico per gli sport di montagna nei punti che contano per garantire maggiore reattività, stabilità e comfort anche sulle lunghe distanze.