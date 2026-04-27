La Sportiva presenta Skwama Lite, la nuova scarpetta pensata per i climber

© Ufficio Stampa
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La Sportiva, azienda della Val di Fiemme leader nella produzione di calzature e abbigliamento tecnico per gli sport di montagna, presenta Skwama Lite, la nuova scarpetta progettata per accompagnare gli arrampicatori nel loro percorso di progressione tecnica, offrendo un equilibrio preciso tra comfort, precisione e performance. Realizzata interamente in Italia, Skwama Lite nasce dall’incontro tra artigianalità e innovazione ed è il risultato del saper fare di tecnici esperti unito al confronto costante con gli atleti e con la community che vive la montagna ogni giorno. Presentata in anteprima durante la tappa del Climb World Tour a Torino, è ideale per l’utilizzo indoor in palestra, pur rimanendo sufficientemente versatile per affrontare ogni tipo di roccia naturale. La scarpetta si distingue per una costruzione morbida e una calzata estremamente confortevole, ideale per utilizzi prolungati.
La sua forma, non arcuata o aggressiva, consente un’adattabilità ottimale a diverse tipologie di piede, rendendola la scelta perfetta per chi cerca un attrezzo performante e facile da indossare. La tecnologia brevettata P3 System (Permanent Power Platform) garantisce che la curvatura si mantenga inalterata nel tempo, evitando che la scarpetta perda la sua forma e mantenga la tensione in modo costante anche dopo un uso intensivo. La tomaia in microfibra sfoderata, abbinata al plantare SkinLike a tre strati, garantisce traspirabilità e una sensazione di comfort immediato, mentre la suola FriXion Black da 4 mm offre grip elevato, precisione e sensibilità su ogni tipo di appoggio, anche sui volumi più moderni. Il sistema di chiusura, derivato dal modello best-seller Skwama, permette una regolazione rapida e intuitiva del volume, migliorando la praticità nelle fasi di utilizzo on/off. La presenza di una toppa in gomma integrata sul bordo della punta migliora le prestazioni negli agganci, mentre la scelta di materiali completamente sintetici rende Skwama Lite un prodotto vegano, in linea con un approccio aziendale sempre più responsabile.
Per rispondere alle esigenze di igiene e praticità, la calzatura è interamente lavabile in lavatrice a 30°C.
Skwama Lite è disponibile da oggi sul sito www.lasportiva.com e presso i rivenditori autorizzati.
Prezzo al pubblico consigliato: €130,00