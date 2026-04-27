La Sportiva presenta Skwama Lite, la nuova scarpetta pensata per i climber

La Sportiva, azienda della Val di Fiemme leader nella produzione di calzature e abbigliamento tecnico per gli sport di montagna, presenta Skwama Lite, la nuova scarpetta progettata per accompagnare gli arrampicatori nel loro percorso di progressione tecnica, offrendo un equilibrio preciso tra comfort, precisione e performance. Realizzata interamente in Italia, Skwama Lite nasce dall’incontro tra artigianalità e innovazione ed è il risultato del saper fare di tecnici esperti unito al confronto costante con gli atleti e con la community che vive la montagna ogni giorno. Presentata in anteprima durante la tappa del Climb World Tour a Torino, è ideale per l’utilizzo indoor in palestra, pur rimanendo sufficientemente versatile per affrontare ogni tipo di roccia naturale. La scarpetta si distingue per una costruzione morbida e una calzata estremamente confortevole, ideale per utilizzi prolungati.