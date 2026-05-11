La nuova collezione Topps celebra le tre coppe della Uefa con una mostra a Londra

Il mercato del collezionismo continua a crescere e attrarre sempre più appassionati, un trend inarrestabile che nel 2025 ha registrato una crescita del +37%, arrivando a rappresentare il 13% dell'intero mercato del giocattolo. In questo scenario di costante evoluzione, Topps – marchio di Fanatics Collectibles e leader nel segmento delle trading card sportive – ha scelto la vibrante cornice artistica di Londra per svelare il futuro dell'hobby con un evento senza precedenti. La cultura delle trading card, infatti, ha preso vita il 7 maggio presso i Protein Studios di Shoreditch con l’inaugurazione della Topps Chrome Gallery: The Art of Card Collecting. Un'esposizione immersiva pensata per celebrare il lancio dell'attesissima collezione Chrome UEFA Club Competitions 2025/26, e che ha trasformato le carte più ambite in vere e proprie opere d'arte su larga scala.



I visitatori si sono immersi in percorsi sensoriali unici ispirati alla nuova linea e alle avvincenti storie che si celano dietro il design di ogni carta. Con richiami agli iconici giocatori, passati e presenti, l’esposizione riesce a fondere lo storytelling calcistico con la passione per il collezionismo grazie a carte, artisti, collaboratori, partner e collezionisti internazionali del calibro di The Goal Hanger, Ivan Beslic e Goal.Frames. Il cuore pulsante di questo percorso è stato articolato attraverso una serie di installazioni immersive, a partire da "The Rookie’s Bedroom", un’installazione che ricrea la cameretta di un adolescente, trasformata in uno spazio narrativo capace di raccontare la storia delle giovani promesse sportive. Il viaggio visivo prosegue con la "Chrome Infinity Box" – uno spazio di riflessi volto a mostrare la profondità e l’estensione dell’illusione creata dalla tecnologia Chrome – e con la "Chrome Anime Sistine Chapel", un maestoso soffitto sospeso ispirato agli inserti dedicati agli Anime che, richiamando la solennità della Cappella Sistina, parla il linguaggio dei Manga e dei miti contemporanei. Tra le installazioni più suggestive troviamo “Chasing the Rainbow”, un’opera ispirata alle carte parallele, varianti rare delle carte base, e che vede Lamine Yamal come protagonista. La sua carta infatti è stata scomposta in diversi colori ed è solo unendoli tutti, e osservandoli dalla giusta prospettiva, che si potrà ammirare nella sua completezza. A completare questa serie di installazioni speciali, ha trovato spazio anche un'esposizione di carte Topps Chrome ultra-rare 1/1, realizzata per celebrarne la rarità e il valore.