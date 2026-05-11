La nuova collezione Topps celebra le tre coppe della Uefa con una mostra a Londra

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Il mercato del collezionismo continua a crescere e attrarre sempre più appassionati, un trend inarrestabile che nel 2025 ha registrato una crescita del +37%, arrivando a rappresentare il 13% dell'intero mercato del giocattolo. In questo scenario di costante evoluzione, Topps – marchio di Fanatics Collectibles e leader nel segmento delle trading card sportive – ha scelto la vibrante cornice artistica di Londra per svelare il futuro dell'hobby con un evento senza precedenti. La cultura delle trading card, infatti, ha preso vita il 7 maggio presso i Protein Studios di Shoreditch con l’inaugurazione della Topps Chrome Gallery: The Art of Card Collecting. Un'esposizione immersiva pensata per celebrare il lancio dell'attesissima collezione Chrome UEFA Club Competitions 2025/26, e che ha trasformato le carte più ambite in vere e proprie opere d'arte su larga scala.
I visitatori si sono immersi in percorsi sensoriali unici ispirati alla nuova linea e alle avvincenti storie che si celano dietro il design di ogni carta. Con richiami agli iconici giocatori, passati e presenti, l’esposizione riesce a fondere lo storytelling calcistico con la passione per il collezionismo grazie a carte, artisti, collaboratori, partner e collezionisti internazionali del calibro di The Goal Hanger, Ivan Beslic e Goal.Frames. Il cuore pulsante di questo percorso è stato articolato attraverso una serie di installazioni immersive, a partire da "The Rookie’s Bedroom", un’installazione che ricrea la cameretta di un adolescente, trasformata in uno spazio narrativo capace di raccontare la storia delle giovani promesse sportive. Il viaggio visivo prosegue con la "Chrome Infinity Box" – uno spazio di riflessi volto a mostrare la profondità e l’estensione dell’illusione creata dalla tecnologia Chrome – e con la "Chrome Anime Sistine Chapel", un maestoso soffitto sospeso ispirato agli inserti dedicati agli Anime che, richiamando la solennità della Cappella Sistina, parla il linguaggio dei Manga e dei miti contemporanei. Tra le installazioni più suggestive troviamo “Chasing the Rainbow”, un’opera ispirata alle carte parallele, varianti rare delle carte base, e che vede Lamine Yamal come protagonista. La sua carta infatti è stata scomposta in diversi colori ed è solo unendoli tutti, e osservandoli dalla giusta prospettiva, che si potrà ammirare nella sua completezza. A completare questa serie di installazioni speciali, ha trovato spazio anche un'esposizione di carte Topps Chrome ultra-rare 1/1, realizzata per celebrarne la rarità e il valore.
A coronare il successo di questa linea non poteva mancare un volto d'eccezione, infatti Jude Bellingham, l'icona del calcio contemporaneo è al centro della nuova e avvincente campagna di Topps, pensata per celebrare la passione per queste carte esclusive. Lo spot ha fatto il suo debutto globale lo scorso 6 maggio, svelato in anteprima con una speciale collaborazione sui profili social di Bellingham, Topps e ToppsFC. In questo scenario di pura passione, i riflettori si sono accesi sulla nuova linea Chrome UEFA Club Competitions 2025/26 - disponibile sul sito e presso i rivenditori autorizzati - dedicata alle tre prestigiose competizioni UEFA: Champions League, Europa League e Conference League. Progettata con la celebre tecnologia Chrome per garantire una finitura riflettente e una profondità visiva di altissima qualità, la collezione vanta un set base di 200 carte, che include i veterani più iconici e le nuove promesse del calcio europeo. Neofiti o esperti, ogni appassionato troverà in questa linea pane per i propri denti, grazie a una varietà di formati pensati per ogni tipo di collezione. L'Hobby Box rappresenta la formula classica, con 20 pacchetti da 4 carte e un autografo per scatola, includendo in esclusiva l’inserto Budapest at Night dedicato alla città ospitante della finale di UEFA Champions League. Per chi cerca emozioni in grande, il Jumbo Box offre ben 3 autografi su 12 pacchetti da 10 carte, inclusi gli esclusivi Black Lazer Autographs. Il Delight Box è invece un formato speciale e concentrato che garantisce 2 autografi in un unico pacchetto da 12 carte, con la presenza esclusiva della Geometric Autograph Parallel; mentre l’Hanger Box contiene 15 carte, due Exclusive Pulsar Parallels e due inserti. Infine, i formati retail Mega – composto da 42 carte – e Value Box – composto da 28 carte – infiammano la ricerca rispettivamente con le carte Metaverse e Bionic.
Dalle iconiche carte autografate dalle leggende del passato alle moderne promesse, ogni card racconta una storia di talento e gloria. Con la nuova linea Chrome UEFA Club Competitions 2025/26, il collezionismo sportivo supera i confini del gioco e diventa una forma espressiva in grado di unire arte e calcio.