La Coppa del Mondo Fifa 2026 è... di mattoncini Lego

L’iconico trofeo ufficiale realizzato in scala 1:1 è disponibile ora per il pre-ordine. Ma gli appassionati di calcio avranno altre sorprese
In una collaborazione che è un abbinamento perfetto sia per il gioco LEGO sia per gli appassionati di calcio, il Gruppo LEGO ha stretto una partnership con la Coppa del Mondo FIFA 2026 per portare creatività e divertimento nel mondo del calcio come mai prima d’ora, per fan di ogni età in tutto il mondo. In vista del torneo, il Gruppo LEGO svelerà un portafoglio di prodotti speciali che celebrano il palcoscenico più grande del calcio – con il primo set annunciato, l’iconico Trofeo Ufficiale Coppa del Mondo FIFA LEGO Editions, in collaborazione con FIFA.
In uscita a marzo 2026, questa prima replica dettagliata dell’ambito trofeo del calcio mondiale, in scala 1:1, permette ai fan di portare a casa un pezzo della magia del torneo e di esporre la propria passione per il calcio in occasione del più grande evento sportivo globale della prossima estate. L’impressionante trofeo realizzato con 2.842 elementi LEGO include una scena nascosta che può essere aperta tramite una linguetta estraibile nella sezione del globo superiore.
All’interno del set si trovano il logo della Coppa del Mondo 2026 così come una minifigure esclusiva che tiene in mano una versione mini della Coppa, permettendo a tutti i fan di immaginarsi come vincitori. Una targa stampata sotto la base elenca tutte le squadre vincitrici dal 1974, aggiungendo un aspetto collezionabile e storico al set.
Il trofeo utilizza anche due diversi elementi dorati – mattoncini lucidati a tamburo e pezzi dorati fusi. È la prima volta che così tanti mattoncini color oro vengono utilizzati in un set LEGO.
Il set da costruzione Trofeo Ufficiale Coppa del Mondo FIFA LEGO Editions è disponibile ora per il pre-ordine su www.LEGO.com/product/fifa-world-cup-official-trophy, nei LEGO Store e presso rivenditori selezionati.
Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha dichiarato:
“Il marchio LEGO ha sempre celebrato il potere della creatività, ispirando persone di tutte le età a connettersi attraverso la gioia della costruzione e del gioco. Collaborare con la Coppa del Mondo FIFA 2026 rappresenta un’incredibile opportunità per onorare il torneo più iconico del mondo e la passione globale che accende. Il trofeo è un simbolo universale di successo e unità, e ora, attraverso la creatività del mattoncino LEGO, i fan possono sperimentare ovunque l’emozione che suscita – pezzo dopo pezzo – nel vero stile LEGO. Questo segna solo l’inizio della nostra collaborazione e siamo entusiasti di unire famiglie e fan in tutto il mondo nel celebrare il calcio, l’immaginazione e uno dei simboli più leggendari dello sport in un modo completamente nuovo”.
Romy Gai, Chief Business Officer FIFA, ha aggiunto: “Siamo lieti di annunciare questa collaborazione rivoluzionaria con il Gruppo LEGO. Il marchio LEGO è uno dei più amati e iconici al mondo quindi unire le forze con loro, per offrire ai fan del calcio in tutto il globo l’opportunità di costruire la propria versione del trofeo più prestigioso dello sport, la Coppa del Mondo FIFA, crea una sinergia perfetta. È la prima volta che il Gruppo LEGO e FIFA collaborano a un progetto di questo tipo e, con l’avvicinarsi della più grande, entusiasmante e inclusiva Coppa del Mondo FIFA di sempre, speriamo che i fan colgano l’occasione per immergersi nello spirito del più grande evento calcistico globale, portando a casa un piccolo pezzo di festa da custodire per sempre”.
Roberto Carlos, che ha vinto il trofeo con il Brasile nel 2002, ha detto: “Vincere la Coppa del Mondo FIFA è stato uno dei momenti più incredibili della mia vita e non dimenticherò mai cosa ho provato alzando quel trofeo. So che non avremmo potuto raggiungerlo senza i nostri incredibili tifosi e ciò che questa Coppa significa per loro. Ora, con il set LEGO, i fan possono creare la propria versione e portare quella magia a casa. Non si tratta solo di costruire un trofeo, ma di condividere l’amore per il calcio con la famiglia e gli amici”.
Marco Materazzi, che ha conquistato il trofeo con l’Italia nel 2006, ha dichiarato: “Il calcio è un viaggio costellato di momenti indimenticabili e la gioia di condividerli con i miei compagni di squadra e con i tifosi è ciò che rende tutto questo davvero speciale. Sollevare il trofeo della Coppa del Mondo FIFA è stato un sogno che si è avverato, ma la vera magia risiede nei momenti che condividiamo. Da sempre sono appassionato di costruzioni con i mattoncini LEGO e sono entusiasta che questa collaborazione offra ai fan di tutte le età l’opportunità di liberare la propria immaginazione e costruire i propri ricordi”.
Il Gruppo LEGO è pronto a portare una dimensione di gioco alla Coppa del Mondo FIFA 2026, offrendo ai fan più sorprese e opportunità di ottenere un pezzo dell’azione, sia di persona sia online. Durante tutto il 2026, il Gruppo LEGO continuerà a lanciare nuovi prodotti ed esperienze, assicurando che tutti possano unirsi al divertimento. Dai FIFA Fan Festival agli eventi speciali del torneo, ci saranno molte occasioni per gli appassionati LEGO e per i fan del calcio di costruire, giocare e condividere l’emozione del torneo.
LEGO Editions è una nuova piattaforma che metterà in contatto i giovani con le loro icone e passioni, creando uno spazio per celebrare successi e talento. Includerà set da gioco e da collezione che i fan potranno esporre con orgoglio.
Set Trofeo Ufficiale Coppa del Mondo FIFA™ LEGO® Editions
● Codice prodotto: 43020
● Età: 12+
● Prezzo: 179.99 €
● Pezzi: 2842
● Dimensioni: misura oltre 36 cm di altezza
● Disponibilità: pre-ordine ora tramite www.LEGO.com/product/fifa-world-cup-official-trophy, nei LEGO® Store e presso rivenditori selezionati.
● Disponibile per l’acquisto su www.LEGO.com, nei LEGO Store e presso rivenditori selezionati a livello mondiale a partire dal 1° marzo 2026.