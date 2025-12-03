La Coppa del Mondo Fifa 2026 è... di mattoncini Lego

Marco Materazzi, che ha conquistato il trofeo con l’Italia nel 2006, ha dichiarato: “Il calcio è un viaggio costellato di momenti indimenticabili e la gioia di condividerli con i miei compagni di squadra e con i tifosi è ciò che rende tutto questo davvero speciale. Sollevare il trofeo della Coppa del Mondo FIFA è stato un sogno che si è avverato, ma la vera magia risiede nei momenti che condividiamo. Da sempre sono appassionato di costruzioni con i mattoncini LEGO e sono entusiasta che questa collaborazione offra ai fan di tutte le età l’opportunità di liberare la propria immaginazione e costruire i propri ricordi”.