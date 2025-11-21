Kirby Air Riders è arrivato su Nintendo Switch 2: pronti, partenza e... via alla battaglia

Kirby Air Riders è il nuovo videogioco competitivo di Nintendo: un frenetico concentrato di azione e adrenalina in movimento che porterà i giocatori ad affrontare corse e battaglie in circuiti spettacolari per terra e per aria. A differenza di quanto ci si potrebbe aspettare da un gioco di corse, la particolarità di questo titolo è il fatto che sarà sufficiente utilizzare due soli comandi per dominare in pista: i veicoli selezionati, infatti, si muoveranno automaticamente in avanti e potranno essere direzionati a destra e a sinistra e, durante le planate, in alto e in basso, utilizzando la levetta analogica. Pertanto, il pulsante B permetterà di frenare la corsa e accumulare carica turbo per effettuare derapate e acrobazie, mentre con il pulsante Y sarà possibile sferrare potenti attacchi speciali, diversi per ogni rider, e sbaragliare avversari e boss con colpi coreografici.