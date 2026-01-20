Kappa in MotoGP anche con Pramac

Kappa® annuncia la nuova sponsorship tecnica con Pramac Racing per le prossime tre stagioni motociclistiche. Fino al 2028, il marchio degli Omini sarà al fianco di una delle eccellenze del Motomondiale. Pramac Racing è attivo nel campionato MotoGP™ dal 2002, e si è affermato come uno dei team più solidi e riconosciuti del paddock. Nato come squadra satellite, ha collezionato risultati di rilievo fino alla consacrazione internazionale con la conquista del titolo Team Champion nel 2023 e del Campionato del Mondo Piloti 2024, diventando la prima formazione indipendente a raggiungere questo traguardo nell’era MotoGP™. Piloti, meccanici e staff indosseranno abbigliamento tecnico Kappa® sia durante gli allenamenti sia nel corso dei weekend di gara. La collezione dedicata includerà capi tecnici, prodotti ufficiali Gara e una serie di capsule fanwear.