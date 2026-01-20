Kappa in MotoGP anche con Pramac

© Ufficio Stampa
Kappa® annuncia la nuova sponsorship tecnica con Pramac Racing per le prossime tre stagioni motociclistiche. Fino al 2028, il marchio degli Omini sarà al fianco di una delle eccellenze del Motomondiale. Pramac Racing è attivo nel campionato MotoGP™ dal 2002, e si è affermato come uno dei team più solidi e riconosciuti del paddock. Nato come squadra satellite, ha collezionato risultati di rilievo fino alla consacrazione internazionale con la conquista del titolo Team Champion nel 2023 e del Campionato del Mondo Piloti 2024, diventando la prima formazione indipendente a raggiungere questo traguardo nell’era MotoGP™. Piloti, meccanici e staff indosseranno abbigliamento tecnico Kappa® sia durante gli allenamenti sia nel corso dei weekend di gara. La collezione dedicata includerà capi tecnici, prodotti ufficiali Gara e una serie di capsule fanwear.
Nel corso delle tre stagioni Kappa® realizzerà inoltre Prodotti Replica e collezioni esclusive per i tifosi, portando lo stile del team anche oltre il paddock. La visibilità della partnership sarà rafforzata dalla presenza del logo Kappa® sui capi tecnici e su tutti i materiali ufficiali, insieme alla produzione di shooting e contenuti digitali sviluppati in collaborazione con il team. Già presente da anni nel mondo del motorsport, Kappa® conferma con questa nuova sponsorship la propria identità di brand sportivo trasversale, capace di esprimere performance, stile e innovazione in ogni disciplina, anche nell’universo delle competizioni su due ruote.
Paolo Campinoti, Team Principal di Pramac Racing, ha dichiarato: “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Kappa® nella famiglia Pramac Racing. Si tratta di un partner con una storia importante nello sport e nel motorsport, che condivide i nostri valori di performance, innovazione e stile. Questa collaborazione rafforza ulteriormente l’identità del team e ci accompagnerà nelle prossime stagioni con grande ambizione.”
Alessandro Boglione, CEO di Gruppo BasicNet, ha dichiarato: “Con questa partnership ampliamo ulteriormente la nostra presenza nel motorsport e lo facciamo al fianco di una realtà di eccellenza come Pramac Racing. Siamo infatti orgogliosi di unire il nostro brand a un team protagonista della MotoGP™. Questa collaborazione rafforza il nostro percorso di crescita internazionale e ci consente di portare il know-how Kappa nell’abbigliamento tecnico e lifestyle al cuore del paddock, a contatto diretto con i piloti e con i tifosi di tutto il mondo.”