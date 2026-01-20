Kappa e VR46 ancora insieme, la nuova collezione per la pista

© Ufficio Stampa
Nel paddock con stile: Kappa® continua, per la terza stagione consecutiva, il proprio percorso nel motorsport attraverso la sponsorship tecnica con VR46 Racing Team anche per questa stagione motociclistica, confermando il proprio impegno nel motorsport internazionale e il legame con un progetto che unisce performance, identità e visione.
La collaborazione prosegue nel segno della continuità tecnica e stilistica e si traduce anche in una collezione ufficiale di abbigliamento casual e fanwear. Il giallo iconico di VR46, che simboleggia energia, velocità e riconoscibilità, è il filo conduttore della proposta firmata Kappa®, declinato in capi tecnici e di rappresentanza pensati per il paddock e non solo.
La collezione VR46 accompagna il team nei weekend di gara e permette ai tifosi di vivere lo spirito della pista anche fuori dal circuito. La partnership conferma l’approccio di Kappa® al mondo delle competizioni: collaborazioni strategiche, costruite nel tempo, capaci di portare l’identità del brand in contesti ad alta intensità sportiva.